В Киргизию разрешили въезд иностранным специалистам

Власти Киргизии уведомили, что для прибытия в республику специалистов из-за рубежа будут созданы все условия. Напомним, с просьбой разрешить приезд в страну иностранных партнеров по бизнесу в правительство обратились представители крупных деловых кругов КР.

По информации Государственной службы миграции при правительстве КР, в Киргизию смогут приехать иностранные специалисты в рамках квот на трудовую миграцию, установленных на 2020 год. Организация условий для обсервации прибывающих иностранных специалистов будет осуществляться за счет средств приглашающих организаций и предприятий в строгом соответствии с порядком, установленным Министерством здравоохранения Киргизии.

Как пояснили в ГСМ, такое решение принято в связи с тем, что производственный процесс на ряде совместных предприятий испытывает определенные сложности как раз потому, что въезд зарубежных специалистов в республику был какое-то время ограничен из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.