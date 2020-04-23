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Рубрика: Власть

В клубе "Валдай" обсудили, станет ли БРИКС сильнее после пандемии

Текст: Константин Волков
В Международном дискуссионном клубе "Валдай" 23 апреля прошла онлайн-презентация доклада "БРИКС и пандемия соперничества".

Авторы документа исходят из того, что БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) - первое в мире глобальное объединение, не подконтрольное Западу, в странах которого при этом проживает 42 процента населения планеты.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В условиях пандемии коронавируса появились предпосылки, чтобы развивать БРИКС в качестве института глобального управления на фоне происходящего в мире дефицита управления. Недостаток глобального управления стал виден на примере пандемии, когда выяснилось, что перед лицом общей для всех опасности сотрудничество между государствами оказалось минимальным, а многие страны принимали решения, практически не учитывая интересы союзников. При этом наднациональные институты, такие, как Совбез ООН, Еврокомиссия и другие, фактически самоустранились.

"Новые вызовы - это не только угрозы, но и возможности", - подчеркнул программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев.

Как отмечается в докладе, за время пандемического кризиса страны БРИКС не допустили ни одного враждебного действия в отношении друг друга. Участники группы экономически поддерживают Бразилию и КНР, переносят с огромными усилиями на более поздние сроки запланированные мероприятия, сотрудничают в области здравоохранения. Например, запускается Центр БРИКС по подготовке вакцин.

Более того, объединение способно, вероятно, взять на себя и новые функции. Например, целесообразно было бы обсудить в рамках БРИКС увеличение финансирования ВОЗ после того, как Вашингтон отказался от своего участия в спонсировании этой организации. Об этом сказал и замдиректора Центра экономических и политических исследований стран с переходной экономикой, Университет Ляонин Цуй Чжэн, подчеркнувший, что "не исключена возможность финансирования ВОЗ странами БРИКС в условиях отказа от этой функции США".

Как отметил участвовавший в обсуждении замдиректора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Павел Князев, "нынешняя западноцентричная модель мироустройства продемонстрировала неспособность давать скорый ответ на разразившийся кризис: наблюдаются политизированные попытки переложить с себя ответственность и найти виновных - Китай и ВОЗ за якобы сокрытие данных, связанных с COVID-19".

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Следом за пандемией COVID-19 расширяется мировой экономический кризис, а значит, необходимо наращивать экономическое сотрудничество между странами, чтобы сообща справляться с трудностями. Как считают эксперты Валдайского клуба, стоит развивать сотрудничество с другими странами, придерживающимися полицентричного взгляда на мир, в первую очередь, с незападными участниками G20, такими, как Индонезия, Саудовская Аравия, Турция, Южная Корея.

"БРИКС демонстрирует расширение поля возможностей: это не только сотрудничество в сферах экономики, инвестиций и экологии. БРИКС работает с полным спектром мировых проблем, которые затрагивают все сферы жизни: политика, управление, гуманитарные контакты", отметила научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС Виктория Панова.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов полагает, что "пандемия - это возможность усилить и обновить позиционирование БРИКС как организации управления, не противостоящую кому-то еще... БРИКС, в отличие от G7, не претендует на то, чтобы стать аналогом мирового правительства... Это начало многополярности в мире, демократизация международных отношений усиление диалога с третьими странами".

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Для БРИКС сегодня должны стать основными три момента, отметил Суслов. Это усиление многосторонности в глобальном управлении; демократизация политики и диалог с третьими игроками, в том числе в формате БРИКС-плюс; а также - борьба с пандемией и помощь другим странам.

Доклад подготовлен программным директором клуба "Валдай" Тимофеем Бордачевым, Викторией Пановой и Дмитрием Сусловым (он же основной автор доклада).

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