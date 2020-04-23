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23.04.2020 18:20
Рубрика: Власть

На газоне не стоять

В КоАП могут появиться штрафы за сосульки на крышах и автохлам во дворе
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8144)
Министерство юстиции России поддержало предложение закрепить в новом КоАП составы административных правонарушений в области благоустройства территорий и создания комфортной городской среды.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Подробности пояснила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, инициировавшая подобное предложение.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
В новом проекте КоАП штрафы увеличены не будут

Правила благоустройства устанавливают местные власти. Например, запрещено выбрасывать мусор в неположенном месте, чтобы дворы не превращались в большую помойку. Но грозные надписи, грозящие штрафами за выброшенные не туда помои или брошенный строительный мусор, как правило, не пугают жителей. Потому что реально оштрафовать нарушителя подчас невозможно.

Напомним, сейчас активно ведется работа над проектом нового Кодекса об административных правонарушениях. Планируется, что в мае документ должен быть внесен в правительство страны.

По словам Ирины Рукавишниковой, целесообразно закрепить в кодексе составы административных правонарушений в данной сфере благоустройства и установить единые на всей территории страны санкции за них.

"Мы выбрали наиболее типичные для всех регионов нарушения и хотим их включить в кодекс. И предлагаем, чтобы протоколы по ним имели право составлять должностные лица субъектов РФ и органов местного самоуправления. Над этим мы сейчас работаем", - рассказала сенатор.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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По ее словам, в новый КоАП предлагается включить восемь статей, связанных с благоустройством и комфортом. Например, одна из статей проекта наказывает за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах, парковку на газонах, а также детских и спортивных площадках. Максимальное наказание для граждан за это может составить до 5 тысяч рублей.

Другой статьей предлагается ввести санкции за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов.

Власть Право Административное право Правительство Минюст Законодательная власть Совет Федерации Административное законодательство

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