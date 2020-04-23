В Кремле отреагировали на предложения разблокировать Telegram

В ситуации с блокировкой мессенджера Telegram есть ситуация де-факто и де-юре. В Кремле исходят из решения суда, на основании которого были предприняты действия по блокировке.

На просьбу журналистов прокомментировать предложение депутатов Госдумы прекратить блокировку мессенджера, потому что его официально используют для информирования по ситуации с коронавирусом и он уже не воспринимается как запрещенный, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что воздержится от оценок.

"Действительно, есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре. Мы обязаны это делать", - пояснил представитель Кремля. "Есть решение суда, на основе которого были предприняты действия по блокировке", - напомнил он.

"Вы правы, де-факто ситуация действительно иная, но от комментариев воздержусь", - заключил Песков.