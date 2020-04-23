В МЧС выступили против ужесточения наказания за палы и поджоги

В МЧС России высказались против ужесточения наказаний за поджоги лесов и палы травы. По мнению спасателей действующих норм достаточно, так как они предусматривают не только административные взыскания, но и реальные тюремные сроки. Проблема в том, чтобы за умышленные шалости с огнем перестали выписывать штрафы по минимуму.

Вопросы о необходимости изменения законодательных норм в пользу ужесточения возникают регулярно - практически после каждого природного пожара, вызванного непотушенной сигаретой, либо умышленными действиями фермеров и дачников по сжиганию прошлогодней травы.

До недавнего времени поджигателей откровенно жалели. Беспечных водителей, бросивших окурок, как правило, было не найти. Гоняться за ними, чтобы выписать мизерный штраф - себе дороже. А в случае серьезных пожаров в деревнях на скамье подсудимых оказывались либо старички-дачники, либо подростки, которым тюрьма наверняка испортила бы всю дальнейшую жизнь.

В МЧС не первый год думают, как же быть. Но действенных вариантов все же мало. Недавно глава МЧС России Евгений Зиничев во время поездки на юг России жестко высказался в пользу уголовного преследования виновных в природных пожарах.

По сообщениям пресс-службы ведомства в России в 2020 году возбуждено 30 уголовных дел по фактам палов сухой травы, приведшим к тяжелым последствиям. 12 дел уже переданы в суд. Максимальное наказание согласно УК за нарушение режимов сжигания сухой травянистой растительности - два года. Но практика показывает, что суды также жалеют виновных и дают условные сроки. При этом остается неясным, как возместить колоссальный ущерб и природе, и пострадавшим людям. И это только те случаи, когда в ходе чьей-то шалости или безалаберности сгорели дома, а то и люди.

При этом еще по другим случаям поджогов с меньшим ущербом был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела и возбуждено административное делопроизводство. Таких случаев по данным МЧС уже набралось около 2 тысяч.

А это значит, что принятые меры людей не останавливают. За один только сегодняшний день сразу из нескольких регионов пришли сообщения о серьезных природных пожарах, которые привели к тяжким последствиям. В Кемеровской области огонь уничтожил 22 строения, в том числе фельдшерско-акушерский пункт, а в Новосибирской области в СНТ "Надежда" от пожара пострадали 15 дачных домов. И это несмотря на условия самоизоляции, когда население должно сидеть дома, а не ходить по полям и жечь мусор или траву.

Поэтому эксперты МЧС сейчас разрабатывают три законопроекта, которые бы усиливали бы контроль за ситуацией с палами, но без ужесточения наказаний.