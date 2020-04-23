Новости

Pininfarina готовит конкурента кроссоверу Ferrari Purosangue 16:00
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве 15:59
Замглавы МЧС России получил новую должность 15:57
Власти Мадрида отменили все мероприятия до ноября 15:56
Как коронавирус разоряет ведущие англоязычные университеты 15:52
В Липецке завели дело на сбежавшего из больницы пациента с COVID-19 15:50
В Ростовской области исправительные колонии открыли интернет-магазины 15:50
В МЧС выступили против ужесточения наказания за палы и поджоги 15:48
Нижегородцев подключат к федеральной системе выдачи QR-кодов 15:48
Песков: В РФ не видят значительных успехов по выполнению Минских соглашений 15:47
Учительница из Астрахани пойдет под суд за совращение подростка 15:40
Роспатент ускорит рассмотрение заявок на изобретения для борьбы с вирусами 15:36
Московская медсестра зарезала мужчину во время ссоры 15:35
В Марий Эл на экс-главврача завели дело из-за похищения младенца 15:29
Следком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны 15:28
Renault и Nissan начнут выпускать модели друг друга 15:25
В Екатеринбурге из-за COVID-19 отменили майские шествия и Парад Победы 15:18
ФАС проверит ритейлеров из-за случаев роста цен на лимоны 15:18
Лукашенко: В лечении людей должна быть задействована вся вертикаль власти 15:10
Бывший участник шоу "Голос" стал доставщиком еды в Калининграде 15:10
Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом 15:10
Под Калининградом подростка насмерть завалило грунтом 15:09
В Мурманской области снимут запрет на любительскую рыбалку 15:09
В России впервые клонировали теленка 15:07
В поездах дальнего следования пассажирам измерят температуру 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 15:48
Рубрика: Власть

В МЧС выступили против ужесточения наказания за палы и поджоги

Текст: Тимофей Борисов

В МЧС России высказались против ужесточения наказаний за поджоги лесов и палы травы. По мнению спасателей действующих норм достаточно, так как они предусматривают не только административные взыскания, но и реальные тюремные сроки. Проблема в том, чтобы за умышленные шалости с огнем перестали выписывать штрафы по минимуму.

Вопросы о необходимости изменения законодательных норм в пользу ужесточения возникают регулярно - практически после каждого природного пожара, вызванного непотушенной сигаретой, либо умышленными действиями фермеров и дачников по сжиганию прошлогодней травы.

До недавнего времени поджигателей откровенно жалели. Беспечных водителей, бросивших окурок, как правило, было не найти. Гоняться за ними, чтобы выписать мизерный штраф - себе дороже. А в случае серьезных пожаров в деревнях на скамье подсудимых оказывались либо старички-дачники, либо подростки, которым тюрьма наверняка испортила бы всю дальнейшую жизнь.

МЧС: Гибель на пожарах выше гибели от коронавируса

В МЧС не первый год думают, как же быть. Но действенных вариантов все же мало. Недавно глава МЧС России Евгений Зиничев во время поездки на юг России жестко высказался в пользу уголовного преследования виновных в природных пожарах.

По сообщениям пресс-службы ведомства в России в 2020 году возбуждено 30 уголовных дел по фактам палов сухой травы, приведшим к тяжелым последствиям. 12 дел уже переданы в суд. Максимальное наказание согласно УК за нарушение режимов сжигания сухой травянистой растительности - два года. Но практика показывает, что суды также жалеют виновных и дают условные сроки. При этом остается неясным, как возместить колоссальный ущерб и природе, и пострадавшим людям. И это только те случаи, когда в ходе чьей-то шалости или безалаберности сгорели дома, а то и люди.

При этом еще по другим случаям поджогов с меньшим ущербом был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела и возбуждено административное делопроизводство. Таких случаев по данным МЧС уже набралось около 2 тысяч.

А это значит, что принятые меры людей не останавливают. За один только сегодняшний день сразу из нескольких регионов пришли сообщения о серьезных природных пожарах, которые привели к тяжким последствиям. В Кемеровской области огонь уничтожил 22 строения, в том числе фельдшерско-акушерский пункт, а в Новосибирской области в СНТ "Надежда" от пожара пострадали 15 дачных домов. И это несмотря на условия самоизоляции, когда население должно сидеть дома, а не ходить по полям и жечь мусор или траву.

Поэтому эксперты МЧС сейчас разрабатывают три законопроекта, которые бы усиливали бы контроль за ситуацией с палами, но без ужесточения наказаний.

Власть Безопасность Правительство МЧС

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
ЦБ снизил курс доллара почти на 2 рубля, евро - на 3 рубля
За сутки в России подтверждено 4774 случая COVID-19 в 81 регионе
ФАС проверит ритейлеров из-за случаев роста цен на лимоны
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
В России изменились правила покупки билета на поезд
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции