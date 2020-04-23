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23.04.2020 10:49
Рубрика: Общество

В Москве от коронавируса вылечились уже 2448 человек

Текст: Любовь Проценко

В Москве от коронавируса вылечились уже 2448 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- За минувшие сутки выздоровел 181 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2448. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики, - рассказала она.

Отсутствие у человека заболевания подтверждается специальными исследованиями. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Практика показала, что переливание донорской плазмы крови с антителами на новую коронавирусную инфекцию показываем свою эффективность в предупреждении перехода заболевания в тяжелую стадию. Метод широко используется за рубежом - в США, Германии, Китае и других странах.

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