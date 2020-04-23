В поездах дальнего следования пассажирам измерят температуру

Бесконтактными инфракрасными термометрами оснащены все поезда дальнего следования, включая высокоскоростные поезда "Сапсан" и скоростные поезда "Ласточка". Об этом сообщает пресс-служба холдинга "РЖД".

В сообщении говорится, что устройства улавливают тепловое излучение человека на безопасном расстоянии и фиксируют показатель. Исправность их работы проверяется перед отправлением поезда в рейс.

"Замеры температуры проводятся сразу после отправления поезда, их частота рекомендована врачами и зависит от дальности поездки: не менее одного раза за рейс, если поезд находится в пути до 5 часов, и не реже двух раз в сутки, если поездка более длительная. По просьбе пассажира процедура может быть проведена дополнительно", - подчеркивается в сообщении.

В нем также отмечается, что если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание, а температура будет повышена, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все инструкции и меры предосторожности согласно установленному регламенту.

В холдинге подчеркнули, что не менее строгие требования по безопасности предъявляются к самим работникам поездных бригад, мониторинг состояния здоровья, которых ведется постоянно перед рейсами и непосредственно в пути следования. "Всем сотрудникам, взаимодействующим с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряется температура. При любых симптомах, указывающих на ухудшение состояния здоровья, они направляются домой для вызова врача и постановки диагноза", - говорится в сообщении.

Уборка поездов, сообщает пресс-служба "РЖД" проводится не реже 4 раз в сутки, а после каждого рейса в депо проводится специальная обязательная обработка с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов.