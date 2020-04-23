В Роспотребнадзоре рассказали, передается ли COVID-19 от домашних животных

Одна кошка подхватила заразу вне дома. Ее хозяйка при этом болела, но тест на COVID-19 дал отрицательный результат. А вот другая кошка начала болеть опасным недугом еще до того, как у ее хозяйки начали проявляться первые симптомы коронавируса нового типа. До этого считалось, что животные болеют коронавирусом, но только не последним его видом.

А может ли человек заразиться COVID-19 через домашних питомцев?

- Пандемия коронавируса - сегодня основная и самая востребованная тема для множества научных исследований. Естественно, что ученые выдвигают самые разные гипотезы, чтобы потом их тщательно проверить - в этом суть научного поиска. Ученые-генетики ищут возможность понять, как появился вирус SARS-CoV-2 (коронавирус нового типа). Но далеко не все теоретические изыскания потом подтверждаются на практике. Каждый из нас и сейчас, и в будущем при желании может ознакомиться с множеством других научных гипотез, которые, подчас, противоречат друг другу, - поясняет "РГ" ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

Эксперт напоминает, что пандемия коронавируса длится уже в течение нескольких месяцев. За это время эпидемиологи всего мира в реальных условиях изучили все пути, которыми может передаваться вирус. Были отслежены миллионы возможных контактов. "При таком пристальном внимании, которое врачи и ученые уделяют буквально каждому эпизоду заболевания, абсолютно не реально было бы упустить путь передачи коронавируса от домашних животных. Были опубликованы материалы, доказывающие, что через домашних животных заражение не происходит", - подчеркивает Вершинина.

Она добавляет: часто происходит так, что ученые исследуют какое-либо явление, получают результаты, выдвигают разные гипотезы о причине событий. Но эти предположения необходимо не только критически осмыслить, но и обработать результаты при помощи инструментов статистики. "Иногда полностью опровергнуть возможность какого-либо события не удается. И тогда авторы публикаций делают вывод о том, что выдвигаемое предположение "Не исключено" (т.е. дословно "не получилось исключить"). Но, видимо, вследствие трудностей перевода вот это "не исключено" превращается в "возможно", - считает эксперт.