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23.04.2020 08:50
Рубрика: Экономика

В России изменились правила покупки билета на поезд

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Теперь при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет пассажиры обязаны указывать свои контактные данные: номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в пресс-службе холдинга.

Фото: РИА Новости
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"С 23 апреля все пассажиры при оформлении проездного документа в кассе АО "ФПК", на сайте ОАО "РЖД" или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" должны указывать свои контактные данные, куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что информирование пассажиров о корректировках в движении поездов осуществляется бесплатно и адресно. Кроме того, в холдинге обязуются не использовать оставленную пассажирами контактную информацию для маркетинговых и рекламных рассылок.

Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне, отмечается в сообщении.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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