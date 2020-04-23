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В России открылись предзаказы на iPhone SE за 40 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
23.04.2020,  
12:35
iPhone SE второго поколения. Фото: Apple iPhone SE второго поколения. Фото: Apple
iPhone SE второго поколения. Фото: Apple

Компания Apple на своем официальном сайте начала принимать предварительные заказы от российских покупателей на новый смартфон iPhone SE второго поколения.

iPhone SE второго поколения. Фото: Apple

Согласно официальному сообщению, в широкую продажу устройство поступит уже в пятницу, 23 апреля - в том числе и в России.

Анонс нового iPhone SE состоялся 15 апреля. Новинка получила компактный корпус с закругленными гранями, экран с диагональю 4,7 дюйма, одномодульную камеру с поддержкой портретного режима, топовый процессор A13 Bionic, поддержку eSIM и другие фишки актуальных флагманов Apple.

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Исключением стала технология Face ID - ее в новом iPhone SE нет, а за узнавание пользователя отвечает сканер Touch ID, встроенный в круглую домашнюю кнопку.

Цена по предварительному заказу составляет 39990 рублей за 64-гигабайтную версию. Версии на 128 и 256 гигабайт стоят 44990 и 53990 рублей. Доставить устройство обещают в период с 24 по 27 апреля.

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