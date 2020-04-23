В России открылись предзаказы на iPhone SE за 40 тысяч рублей

Компания Apple на своем официальном сайте начала принимать предварительные заказы от российских покупателей на новый смартфон iPhone SE второго поколения.

iPhone SE второго поколения. Фото: Apple

Согласно официальному сообщению, в широкую продажу устройство поступит уже в пятницу, 23 апреля - в том числе и в России.

Анонс нового iPhone SE состоялся 15 апреля. Новинка получила компактный корпус с закругленными гранями, экран с диагональю 4,7 дюйма, одномодульную камеру с поддержкой портретного режима, топовый процессор A13 Bionic, поддержку eSIM и другие фишки актуальных флагманов Apple.

Исключением стала технология Face ID - ее в новом iPhone SE нет, а за узнавание пользователя отвечает сканер Touch ID, встроенный в круглую домашнюю кнопку.

Цена по предварительному заказу составляет 39990 рублей за 64-гигабайтную версию. Версии на 128 и 256 гигабайт стоят 44990 и 53990 рублей. Доставить устройство обещают в период с 24 по 27 апреля.