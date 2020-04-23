В России впервые клонировали теленка

Учеными ФНЦ животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста и Московского государственного университета получен первый в стране клонированный теленок.

В принципе, сегодня клонами животных уже никого не удивишь: в мире созданы копии овец, коз, мышей, свиней, коров, кошек и так далее. И российский клон коровы - это лишь наш первый шаг к революции в скотоводстве. Речь идет о редактировании генома животных, что позволит получать породы с улучшенными свойствами.

"Для клонирования животных с нужными свойствами надо иметь такие клетки-доноры, в которых мы на 100% уверены, что они правильно отредактированы и действительно улучшены в нужном направлении, - сказала директор ВИЖ академик РАН Наталия Зиновьева. - Для этого всю работу по редактированию мы переносим в культуру клеток-доноров, из которых затем будем получать клонированных животных".

"Это позволит всю сложнейшую работу проводить в лаборатории, получить клетки от животных с высокой продуктивностью и заранее в культуре произвести дальнейшее улучшение качеств будущего животного, скажем, состава молока, устойчивости к заболеваниям и т.д. То есть нам не надо проводить очень сложные и дорогие эксперименты на животных, все делается фактически в пробирке", - отметила она.

Ученые уже провели опыты по редактированию гена, который отвечает за наработку основного аллергена коровьего молока. Ген, синтезирующий этот белок, в культуре клеток был отправлен в нокаут, что позволит получить клон с низкоаллергенным молоком. Полученные результаты создают фундаментальную основу и демонстрируют технологическую готовность российских ученых к успешному созданию с помощью геномного редактирования линий сельскохозяйственных животных с новыми улучшенными свойствами, что является одним из целевых индикаторов программы развития генетических технологий в РФ.

Данная работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований.