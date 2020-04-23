В Сингапуре нарушитель карантина приговорен к тюремному заключению

Суд Сингапура приговорил местного жителя к шести неделям тюремного заключения за нарушение домашнего карантина. По данным властей, такой приговор вынесен впервые.

Вернувшийся из Мьянмы 34-летний мужчина, должен был отбывать дома двухнедельный карантин. Однако в Сингапуре он посещал магазины и фудкорты, публикуя фотографии об этом соцсетях. Подсудимый был призван виновным в нарушении закона о предотвращении распространения инфекционных заболеваний. При этом гособвинитель просил приговорить его к 10-12 неделям лишения свободы, а адвокат настаивал на штрафе 10 тысяч сингапурских долларов (около семи тысяч долларов), пишет ТАСС.

Аналогичные обвинения были предъявлены еще нескольким жителям республики, а также туристу из США. Суд над американцем состоится в начале следующего месяца. Максимальное наказание за нарушение данного закона составляет шесть месяцев лишения свободы.