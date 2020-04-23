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23.04.2020 07:20
Рубрика: В мире

В США из-за коронавируса закрылся крупнейший мясокомбинат

Текст: Максим Макарычев
Одна из крупнейших мясоперерабатывающих компаний в мире приостановила работу в американском штате Айова. Там была отмечена вспышка коронавируса.

В компании заявили, что закрытие завода в Ватерлоо приведет к потрясениям на жизненно важном для фермеров рынке и еще больше нарушит поставки мяса в США. В последние дни производитель не прекращал работу, даже несмотря на большое количество случаев заражения COVID-19 среди сотрудников, сообщает The Associated Press.

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Завод покупает свиней у фермеров в девяти штатах. Предприятие может перерабатывать почти 20 тысяч голов в день. В последние несколько дней у 180 сотрудников предприятия был зафиксирован положительный тест на коронавирус. Ожидается, что тестирование всех рабочих на мясокомбинате начнется в пятницу.

Тем временем несколько сот сотрудников предприятия отказались выходить на работу из страха заразиться COVID-19. Администрация завода была вынуждена резко сократить уровень производства. Как отмечают эксперты, работодателю не удалось обеспечить режим социального дистанцирования, и большинство случаев заражения произошло на производственных линиях, где работники трудятся бок о бок и часто делят переполненные раздевалки.

Отметим, что несколько крупных мясоперерабатывающих предприятий в США были временно закрыты из-за эпидемии, в том числе завод в Су-Фолс (штат Южная Дакота), завод в Уортингтоне (штат Миннесота) и мясокомбинаты в Эстервилле (штат Айова). Другие остались открытыми или возобновили производство после пауз, необходимых для тестирования сотрудников и дезинфекции цехов.

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