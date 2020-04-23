Рик Брайт был отстранен от должности директора Департамента биомедицинских исследований и разработок (БАРДА) в министерстве здравоохранения и социальных служб США. Представитель министерства заявил, что теперь Брайт возглавит новый правительственный проект: государственно-частное партнерство по разработке вакцин. Это, отмечают наблюдатели, является значительным понижением по службе.

По словам Брайта, отставка произошла из-за его критики инвестиций в производство лекарства от малярии (гидроксихлорохина или хлорохина), которое некоторые считали потенциально подходящим для лечения COVID-19.

В частности, Трамп рекламировал его на своих пресс-брифингах без предъявления каких-либо научных доказательств его эффективности. Но в прессе появились слухи, что у Трампа есть и личный интерес, в частности, акции компании-производителя этого лекарства.

Брайт отметил, что он дал указание чиновникам БАРДА ограничить широкое использование гидроксихлорохина и хлорохина для лечения от COVID-19. Ранее Роберт Редфилд, директор федерального агентства Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, заявил о том, что испытания хлорохина показали "плохие результаты" во время его применения пациентами в госпиталях для американских военных ветеранов. Около 28 процентов, которым давали гидроксихлорохин, умерли по сравнению с 11 процентами тех, кто получал только обычную помощь. На минувшей неделе 11 из 81 добровольцев, которые принимали участие в испытаниях хлорохина в Бразилии, скончались от острой сердечной недостаточности.