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23.04.2020 21:20
Рубрика: В мире

Хлорохин подвел Трампа

В США врача уволили за критику "чудо-лекарства" президента
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8144)
Признанный в США специалист в области инфекционных заболеваний, работавший над поиском вакцины от коронавируса, заявил, что его уволили за нежелание прислушаться к президенту Дональду Трампу и использовать препарат от малярии в качестве лечения от COVID-19. Об этом сообщила газета New York Times.

Рик Брайт был отстранен от должности директора Департамента биомедицинских исследований и разработок (БАРДА) в министерстве здравоохранения и социальных служб США. Представитель министерства заявил, что теперь Брайт возглавит новый правительственный проект: государственно-частное партнерство по разработке вакцин. Это, отмечают наблюдатели, является значительным понижением по службе.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
В Бразилии 11 человек скончались после испытания препарата от COVID-19

По словам Брайта, отставка произошла из-за его критики инвестиций в производство лекарства от малярии (гидроксихлорохина или хлорохина), которое некоторые считали потенциально подходящим для лечения COVID-19.

В частности, Трамп рекламировал его на своих пресс-брифингах без предъявления каких-либо научных доказательств его эффективности. Но в прессе появились слухи, что у Трампа есть и личный интерес, в частности, акции компании-производителя этого лекарства.

Брайт отметил, что он дал указание чиновникам БАРДА ограничить широкое использование гидроксихлорохина и хлорохина для лечения от COVID-19. Ранее Роберт Редфилд, директор федерального агентства Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, заявил о том, что испытания хлорохина показали "плохие результаты" во время его применения пациентами в госпиталях для американских военных ветеранов. Около 28 процентов, которым давали гидроксихлорохин, умерли по сравнению с 11 процентами тех, кто получал только обычную помощь. На минувшей неделе 11 из 81 добровольцев, которые принимали участие в испытаниях хлорохина в Бразилии, скончались от острой сердечной недостаточности.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19 Дональд Трамп

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