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23.04.2020 10:50
Рубрика: В мире

В ДНР установили памятник Чехову

Текст: Иван Волосюк
Фото: Сайт администрации Донецка Фото: Сайт администрации Донецка
Фото: Сайт администрации Донецка

160-летие со дня рождения Антона Павловича Чехова жители Донбасса решили вписать в новейшую историю края установкой нового памятника. Скульптура писателя и чеховской "Чайки" теперь украшает набережную реки Кальмиус.

Автором композиции выступил местный художник и скульптор Равиль Акмаев.
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В этой заметке можно было пошутить на тему отсутствия медицинской маски на бронзовом лице Чехова (Донецк в настоящий момент живет не только в условиях войны и экономической блокады, но и вынужден мириться с карантинными мерами, не теряя при этом оптимизма). Однако 22 апреля стало известно о первой жертве коронавируса в ДНР при 67 заболевших.

Возвращаясь к Антону Павловичу, отметим, что он не раз становился гостем Донецкого края. Во времена СССР в регионе большой популярностью пользовались сборники произведений русских писателей о Донбассе "Открытие страны огня", в которых были опубликованы рассказы Чехова "Русский уголь" и "Печенег".

В мире экс-СССР Украина Культура Арт Музеи и памятники

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