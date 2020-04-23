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23.04.2020 11:51
Рубрика: Культура

В столице путь к домам и музеям, связанным с ВОВ, снабдят QR-кодами

Текст: Ирина Огилько
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Путь к московским домам и музеям, связанным с Великой Отечественной войной, снабдят QR-кодами. По данным пресс-службы ГБУ "Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства" (МАЦ), коды помогут быстрее найти дорогу к этим объектам инфраструктуры. Разместят коды на городских указателях.

Кандалы, гусарский шлем и ружейный замок пополнят выставки столичных музеев

"В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на городских указателях появятся информационные поля с QR-кодами, показывающие дорогу к Музею Победы и домам, в которых проживали маршалы Советского Союза, - пояснили в пресс-службе. Напомним, что еще в произведении Аркадия Гайдара "Тимур и его команда" подшефные дома помечали звездами. Сейчас с помощью QR-кода можно получить всю необходимую информацию о том, кто в доме жил и чем он известен.

Работы начнутся после снятия режима повышенной готовности в городе. Так современные технологии помогут сохранить память о Великой Победе.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История 75-летие Победы

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