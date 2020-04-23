Новости

В Сингапуре нарушитель карантина приговорен к тюремному заключению 06:35
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ 06:05
В зоопарке Нью-Йорка еще у семи тигров и львов выявлен коронавирус 05:36
Минздрав: В России завершилась сезонная эпидемия гриппа 04:29
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч человек 04:12
В Якутии заведено дело после гибели ребенка в утонувшей машине 03:58
Прокуратура начала проверку вспышки COVID-19 в больнице Владивостока 03:45
Трамп анонсировал авиашоу в честь борцов с коронавирусом в США 03:26
За два дня более 240 россиян вернулись из Турции на родину 02:58
Глава CDC опроверг слова о второй волне коронавируса в США 02:57
Рейс Москва - Южно-Сахалинск "заминировали" второй раз за неделю 02:50
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США 02:27
США отправят ряду стран сотни аппаратов ИВЛ 02:03
Регионы получат еще 32,4 млрд рублей для оснащения коечного фонда 01:15
Системообразующие предприятия получат кредит на пополнение оборотных средств 00:51
Скончался олимпийский чемпион Москвы-1980 00:43
Кабмин обсудит выделение средств на субсидирование ипотеки под 6,5 процентов 00:40
Власти Москвы не исключили введения новых ограничений из-за коронавируса 00:27
Роспотребнадзор: Дети заразны коронавирусом дольше взрослых 00:03
Тестирование на авианосце "Теодор Рузвельт" обнаружило 777 зараженных COVID 22.04.2020
В Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом 22.04.2020
SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками 22.04.2020
ВОЗ обновила статистику коронавируса в мире 22.04.2020
Около 2500 человек не смогли проехать на метро в Москве 22.04.2020
Уволен замглавы Следственного комитета 22.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 05:29
Рубрика: Экономика

Доктор всегда в доступе

В условиях эпидемии важно развивать дистанционные сервисы
Текст: Татьяна Батенёва
Российская газета - Спецвыпуск № 89(8143)
Несмотря на то, что программы обязательного медицинского страхования, то есть бесплатной медицинской помощи, ежегодно расширяются, сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС) до последнего времени медленно, но верно увеличивался. В основном, конечно, за счет корпоративных программ у крупных работодателей и развивающихся бизнесов. Но не только.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

-За последний год темпы роста сегмента ДМС были опережающими - за счет разработки программ корпоративного ДМС и новых коробочных продуктов, которые включают телемедицину и опасные заболевания, а также за счет реализации нескольких серьезных IT-проектов, - рассказывает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС страховой компании "Росгосстрах" Ольга Купцова. - Такие коробочные продукты, как "Доктор онлайн" и "Второе мнение", предусматривающие оказание телемедицинских услуг, позволяют клиентам компании получить квалифицированные консультации лучших врачей, не выходя из дома, из любой точки мира, в любое время и по любым вопросам, причем медицинский контакт-центр компании работает круглосуточно. Конечно, это нравится клиентам.

Похожую динамику роста этот сегмент показывал и в других крупных страховых компаниях. Спросом пользовались полисы, включавшие, например, возможность пройти комплексное обследование состояния здоровья за короткий срок (check up), страхование от тяжелых заболеваний, требующих дорогостоящего лечения. Но эпидемия коронавируса значительно изменила ситуацию и на рынке ДМС.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Каковы шансы получить страховку при смерти из-за коронавируса

- Введение самоизоляции и карантинных мер привело к сокращению обращений клиентов в сегменте амбулаторно-поликлинической, стоматологической и стационарной помощи, - констатирует руководитель блока "Медицина" Страхового дома ВСК Олег Витько. - Люди стали обращаться за медицинскими услугами только в экстренных случаях, и это подтверждается ростом обращений на медицинский пульт ВСК с вызовом врачей на дом и оказанием скорой медицинской помощи.

- В последнюю неделю марта обращения застрахованных по ДМС снизились на 17 процентов по сравнению с началом месяца, - приводит цифры Ольга Купцова. - В то же время число обращений в скорую медицинскую помощь увеличилось на 20 процентов. При этом в середине месяца сотрудники медицинского контактного центра "Росгосстраха" зафиксировали всплеск обращений по скорой помощи: с 9 по 15 марта рост к предыдущей неделе составил 33 процента, а с 16 по 22 марта он увеличился еще на 25 процентов. То есть количество звонков от застрахованных в третью неделю марта выросло вдвое по сравнению с началом месяца.

На изменение структуры обращений клиентов повлияли прежде всего введенные лечебными учреждениями ограничения на оказание некоторых видов медицинской помощи, констатируют в страховых организациях. В частности, стоматологическая помощь оказывается только по экстренным и неотложным показаниям.

Телемедицина позволяет получить консультацию у лучших врачей мира, не выходя при этом из дома

Кроме того, стационары и амбулатории значительно сокращают объемы плановых видов медицинской помощи, чтобы минимизировать контакты застрахованных лиц в медицинских учреждениях.

Да и многие застрахованные сами проявляют гражданскую сознательность и реже обращаются за предоставлением плановой медицинской помощи, если ее можно пока отложить до стабилизации общей обстановки.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Новые меры поддержки россиян коснулись услуг ЖКХ, лицензий и медстрахования

Структура обращений в марте принципиально не изменилась: все они, как и в предыдущие месяцы, были связаны с порядком получения медуслуг в лечебных учреждениях, отмечает Ольга Купцова. Но если раньше подавляющее число телефонных звонков поступало от жителей Москвы и Подмосковья, то в марте преобладали обращения от региональных клиентов. На ее взгляд, объясняется это тем, что в столице был создан оперативный штаб по коронавирусу, куда можно обратиться с вопросами, а также тем, что хотя и в условиях карантина поликлиники продолжают работать, граждан призывают по возможности отказаться от походов туда в ближайшее время.

После того как эпидемия закончится и жизнь вернется в привычное русло, сегмент ДМС ждут изменения. "Теперь даже крупные компании, традиционно оформляющие полисы ДМС для сотрудников, могут пересмотреть свои бюджеты и оптимизировать их, - считает директор департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах" Андрей Копыток. - На наш взгляд, многие страхователи сохранят договоры, но пересмотрят их наполнение".

Страховые компании отмечают повышенный спрос на дистанционные сервисы.

- Теперь стало особенно ясно, что мы абсолютно правильно в течение многих лет инвестировали в оцифровку всех процессов и постоянное технологическое перевооружение , - полагает Андрей Копыток. - И сейчас имеем возможность предоставить телемедицинские продукты ДМС, обеспечивающие застрахованным доступ к качественным консультационным услугам в формате 24/7.

Фото: iStock
ЦБ сообщил о рекордном росте взносов по добровольному медстрахованию

- Основной интерес вызывает продукт "Телемедицина" - дистанционные консультации врачей-специалистов, - отмечает и Олег Витько. - Кроме того, и среди физлиц, и среди компаний наблюдается высокий интерес к проведению лабораторных тестов на CОVID-2019.

Прогнозировать, каким будет дальнейшее развитие ДМС, довольно сложно, ведь оно во многом зависит от длительности пандемии, динамики мировых экономических рынков и многих других факторов. Но уже очевидно, что наибольшую устойчивость проявят страховые компании, которые способны более гибко подходить к сохранению и развитию своих портфелей и оптимизировать процессы под изменение условий.

Экономика Страхование Реформа системы медицинского страхования

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам к Конституции
Мишустин призвал не забывать о других пациентах из-за COVID-19
Собянин: Систему цифровых пропусков можно распространить на все регионы
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года
Мнения юристов о готовящихся поправках в закон "О полиции" разделились
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются