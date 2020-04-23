Несмотря на то, что программы обязательного медицинского страхования, то есть бесплатной медицинской помощи, ежегодно расширяются, сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС) до последнего времени медленно, но верно увеличивался. В основном, конечно, за счет корпоративных программ у крупных работодателей и развивающихся бизнесов. Но не только.

-За последний год темпы роста сегмента ДМС были опережающими - за счет разработки программ корпоративного ДМС и новых коробочных продуктов, которые включают телемедицину и опасные заболевания, а также за счет реализации нескольких серьезных IT-проектов, - рассказывает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС страховой компании "Росгосстрах" Ольга Купцова. - Такие коробочные продукты, как "Доктор онлайн" и "Второе мнение", предусматривающие оказание телемедицинских услуг, позволяют клиентам компании получить квалифицированные консультации лучших врачей, не выходя из дома, из любой точки мира, в любое время и по любым вопросам, причем медицинский контакт-центр компании работает круглосуточно. Конечно, это нравится клиентам.

Похожую динамику роста этот сегмент показывал и в других крупных страховых компаниях. Спросом пользовались полисы, включавшие, например, возможность пройти комплексное обследование состояния здоровья за короткий срок (check up), страхование от тяжелых заболеваний, требующих дорогостоящего лечения. Но эпидемия коронавируса значительно изменила ситуацию и на рынке ДМС.

- Введение самоизоляции и карантинных мер привело к сокращению обращений клиентов в сегменте амбулаторно-поликлинической, стоматологической и стационарной помощи, - констатирует руководитель блока "Медицина" Страхового дома ВСК Олег Витько. - Люди стали обращаться за медицинскими услугами только в экстренных случаях, и это подтверждается ростом обращений на медицинский пульт ВСК с вызовом врачей на дом и оказанием скорой медицинской помощи.

- В последнюю неделю марта обращения застрахованных по ДМС снизились на 17 процентов по сравнению с началом месяца, - приводит цифры Ольга Купцова. - В то же время число обращений в скорую медицинскую помощь увеличилось на 20 процентов. При этом в середине месяца сотрудники медицинского контактного центра "Росгосстраха" зафиксировали всплеск обращений по скорой помощи: с 9 по 15 марта рост к предыдущей неделе составил 33 процента, а с 16 по 22 марта он увеличился еще на 25 процентов. То есть количество звонков от застрахованных в третью неделю марта выросло вдвое по сравнению с началом месяца.

На изменение структуры обращений клиентов повлияли прежде всего введенные лечебными учреждениями ограничения на оказание некоторых видов медицинской помощи, констатируют в страховых организациях. В частности, стоматологическая помощь оказывается только по экстренным и неотложным показаниям.

Телемедицина позволяет получить консультацию у лучших врачей мира, не выходя при этом из дома

Кроме того, стационары и амбулатории значительно сокращают объемы плановых видов медицинской помощи, чтобы минимизировать контакты застрахованных лиц в медицинских учреждениях.

Да и многие застрахованные сами проявляют гражданскую сознательность и реже обращаются за предоставлением плановой медицинской помощи, если ее можно пока отложить до стабилизации общей обстановки.

Структура обращений в марте принципиально не изменилась: все они, как и в предыдущие месяцы, были связаны с порядком получения медуслуг в лечебных учреждениях, отмечает Ольга Купцова. Но если раньше подавляющее число телефонных звонков поступало от жителей Москвы и Подмосковья, то в марте преобладали обращения от региональных клиентов. На ее взгляд, объясняется это тем, что в столице был создан оперативный штаб по коронавирусу, куда можно обратиться с вопросами, а также тем, что хотя и в условиях карантина поликлиники продолжают работать, граждан призывают по возможности отказаться от походов туда в ближайшее время.

После того как эпидемия закончится и жизнь вернется в привычное русло, сегмент ДМС ждут изменения. "Теперь даже крупные компании, традиционно оформляющие полисы ДМС для сотрудников, могут пересмотреть свои бюджеты и оптимизировать их, - считает директор департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах" Андрей Копыток. - На наш взгляд, многие страхователи сохранят договоры, но пересмотрят их наполнение".

Страховые компании отмечают повышенный спрос на дистанционные сервисы.

- Теперь стало особенно ясно, что мы абсолютно правильно в течение многих лет инвестировали в оцифровку всех процессов и постоянное технологическое перевооружение , - полагает Андрей Копыток. - И сейчас имеем возможность предоставить телемедицинские продукты ДМС, обеспечивающие застрахованным доступ к качественным консультационным услугам в формате 24/7.

- Основной интерес вызывает продукт "Телемедицина" - дистанционные консультации врачей-специалистов, - отмечает и Олег Витько. - Кроме того, и среди физлиц, и среди компаний наблюдается высокий интерес к проведению лабораторных тестов на CОVID-2019.

Прогнозировать, каким будет дальнейшее развитие ДМС, довольно сложно, ведь оно во многом зависит от длительности пандемии, динамики мировых экономических рынков и многих других факторов. Но уже очевидно, что наибольшую устойчивость проявят страховые компании, которые способны более гибко подходить к сохранению и развитию своих портфелей и оптимизировать процессы под изменение условий.