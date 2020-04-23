Во время самоизоляции дизайнеры предлагают сделать перестановку мебели

За месяц самоизоляции многим из нас, наверное, уже не по себе. Казалось бы, все дела переделаны, окна вымыты и генеральная уборка прошла по пятому кругу. Да, не так уж радостно изо дня в день с утра до ночи глядеть на одни и те же обои, кресло, в котором валяется кошка, привычные горшки с цветами в углу… А кстати, почему бы не переставить растения в другой угол?

- Я целиком и полностью поддерживаю людей, хотя бы раз в полгода переставляющих мебель в своей квартире, - говорит дизайнер интерьеров Адель Бульдяева. - Это позволяет нам практически полностью обновить свое жилище, не вкладывая больших средств, а оперируя только имеющимися предметами обихода. Нужна лишь фантазия, смелость, желание перемен и определенная сила, а в идеале - наличие мужчины в доме, чтобы передвинуть "глубокоуважаемый шкаф". И сейчас самое время заняться перестановкой. В условиях самоизоляции это поможет отвлечься от грустных мыслей и прогонит хандру.

Дизайнер советует: прежде, чем приступить к перестановке, набросайте макет будущего интерьера на миллиметровке или хотя бы на листочке в клеточку. Можно даже сделать реальный макет из бумаги и картона в нужных пропорциях по принципу кукольного домика. Да, это займет немало времени, но зато даст возможность ловко "маневрировать" бумажными диванами и тумбочками и выбрать оптимальный из нескольких вариантов размещения мебели. Те, кто уж совсем серьезно подходит к этому процессу, могут воспользоваться готовыми онлайн-сервисами типа IKEA HomePlanner, Apartama, SweetHome 3D, VisiCon, PRO100.

С фен-шуями и прочими теориями вроде "лучше спать головой на восток, а ногами к холодильнику", Адель заморачиваться не рекомендует. Можно учесть тысячу советов продвинутых дизайнеров, а результат не понравится. Поэтому действовать лучше, исходя из собственных желаний и возможностей: последнее особенно касается количества имеющейся мебели и площади квартиры. Однако есть несколько общих рекомендаций, к которым стоит прислушаться.

Например, с советских времен у многих сохранилась традиция ставить диван вдоль стены и только (представьте еще над ним бабушкин ковер!). Рискните и попробуйте развернуть ложе на 90 градусов и выдвинуть его на середину комнаты перед телевизором - при условии, конечно, если он ее не перегородит наглухо, советует эксперт. Такое положение дивана сейчас в тренде, и если за последние пару лет вы посещали мебельные салоны, наверняка заметили, что задние стенки мягкой мебели сейчас стали обивать той же тканью или кожей, что и фасад. Если ваш диван не настолько "свеж", на него можно небрежно бросить плед (наверняка вам в последнее время подарили плед, и не один!), прикрывающий "изнаночную" сторону.

Популярный на "Яндекс.Дзен" автор под ником "Мебельщик" при расстановке мебели рекомендует "танцевать" от главного элемента помещения. В спальне это может быть телевизор, в гостиной - диван (или камин, если у вас коттедж), на кухне - стол. Стол, кстати, желателен овальный или круглый, квадратный смотрится более агрессивно. Если поменять стол нет возможности, постелите скатерть: свисающие края сгладят углы. Чтобы сделать акцент на главном элементе помещения, потребуются аксессуары. На стол лучше водрузить вазу или красивое блюдо. В спальне на тумбочку поставить ночник. В гостиной уместно напротив дивана повесить картину. Сфокусировать внимание на телевизоре поможет книжная полка или стеллаж, главное - не размещать на них много вещей. Согласитесь, ваза, картина и книжная полка найдутся в каждом доме.

Совет не забивать полку или стеллаж под завязку - верный, считает Адель Бульдяева. Квартиры людей 45 лет и старше, как правило, переполнены мебелью, в них трудно дышать, особенно учитывая высоту потолков. Может быть, есть резон распрощаться с частью нажитого за долгие годы?

- Если ваш ребенок вырос и съехал в свою квартиру, а внуков в ближайшее время не предвидится, оборудуйте в бывшей детской гардеробную, - советует дизайнер. - Если нет возможности сейчас заказать доставку современных вместительных стеллажей, перетащите туда свои платяные шкафы, освободите место в гостиной или спальне. И вы почувствуете, насколько светлее и просторнее стали эти помещения, насколько легче стало дышать. На мой взгляд, в идеале в спальне должна стоять кровать и прикроватная тумбочка (или две) с ночником, комод, на стену можно повесить спокойный пейзаж, в крайнем случае - телевизор, хотя я не сторонник его наличия в спальне. Телевизор уместен в гостиной наряду с диваном и журнальным столиком. Большой стол уже не тренде, поскольку в последние время праздники не принято отмечать дома, чаще мы стали приглашать гостей в кафе, на пикник и т.д.

Современно и уютно можно оформить и малогабаритную "однушку", и студию, резюмирует Адель Бульдяева. Просто однажды надо решиться на перемены, и сейчас для этого очень подходящий момент. В конце концов, всегда можно все предметы вернуть на прежние места. Но надо помнить об одном: если перестановка не понравилась, не спешите возвращать все назад Лучше попробуйте еще один вариант - ведь совершенству нет предела. Кстати лайфхак: если нужно передвинуть тяжелый предмет мебели, а сил не хватает, можно подложить под его ножки или углы большие мокрые тряпки. На них и шкаф, и диван поедут по любому полу, как по льду.