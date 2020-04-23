Володин предложил снизить тариф на энергоносители для религиозных организаций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос о введении льготного тарифа на газ и электричество для религиозных организаций. Если такое решение будет принято, они будут платить по тарифу, установленному для населения.

Об инициативе спикера сообщает пресс-служба Госдумы со ссылкой на заявления Володина на встрече с министром энергетики Александром Новаком. Дискуссия депутатов с главой Минэнерго состоялась накануне в видео-формате.

Как сообщили в ГД, Вячеслав Володин поднял вопрос платы религиозными организациями за энергоносители - газ, электричество. Речь идет о церквях, мечетях, синагогах, буддистских храмах, монастырских комплексах, в которые зачастую входят приюты.

В настоящее время религиозные организации платят за газ и электроэнергию по рыночным ценам, так как они не отнесены к льготной категории потребителей, объяснили в пресс-службе.

Глава нижней палаты, как сообщается, предложил рассмотреть вопрос изменения тарифа, приведя следующие аргументы: деятельность религиозных организаций осуществляется за счет пожертвований граждан, а тем более сейчас они закрыты для посещения в связи с распространением коронавируса.

На встрече обсуждалась возможность включения религиозных организаций в льготную группу потребителей - "население". Согласно сообщению, Вячеслав Володин и Александр Новак договорились, что Госдума и Минэнерго просчитают все затраты и постараются найти решение данного вопроса.