Вопрос о тарифах по газу вынесен на высший совет ЕАЭС

Вопрос тарифов на услуги по транспортировке газа на общем рынке Евразийского союза будет решаться на уровне Высшего совета ЕАЭС, сообщил 23 апреля источник в ЕЭК по итогам состоявшегося межправительственного совета.

На внеочередном заседании, которое прошло в формате видеоконференции, сообщили в ЕЭК, были рассмотрены окончательные вопросы проекта стратегических направлений развития экономической интеграции на ближайшие пять лет. "По трем вопросам межправсовет уже принял формулировки, выработанные членами совета ЕЭК, а вопрос о тарифообразовании на услуги по транспортировке газа на общем рынке союза будет решаться на уровне глав государств", - уточнил источник в комиссии.

Кстати, по словам председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, найден консенсус по трем очень спорным, трудным, но важным вопросам. Во-первых, это либерализация международных автомобильных перевозок. Во-вторых - выработка гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию. Третья группа вопросов касается сотрудничества в области здравоохранения.

Что касается вопроса по газовому тарифу на общем рынке союза, то по нему, констатировал Мясникович, было проведено несколько обсуждений, "но согласованного решения, формулировок, к сожалению, не выработано". А потому было решено вынести его на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета. "Планируется, что на очередном заседании 19 мая главы государств союза утвердят стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - резюмировали в ЕЭК.