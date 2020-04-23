ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита

"Прекращение работы служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин", - отмечается в заявлении ВОЗ, приуроченном к Всемирной недели иммунизации с 24 по 30 апреля.

Даже если перерывы в проведении прививок не очень велики, возрастает риск распространения опасных инфекционных болезней, таких как корь и полиомиелит. ВОЗ в качестве примера привела прошлогоднюю трагедию в Конго, где из-за вспышки кори погибло более 6 тысяч человек.

В России минздрав выпустил рекомендации, согласно которым региональные руководители здравоохранения вправе сами принимать решения о переносе сроков вакцинации в зависимости от эпидситуации.

В ВОЗ же считают, что нужно тщательнее следить за условиями выполнения прививок, но отказываться от них сейчас неразумно. Вспышки болезней не должны оставаться угрозой, когда у нас есть безопасные и эффективные вакцины. В то время как мир стремится разработать новую вакцину для COVID-19 с рекордной скоростью, мы не должны проиграть битву по защите людей от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин. Эти болезни вернутся, если мы не будем проводить вакцинацию", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на брифинге перед журналистами.