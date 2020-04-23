Выявлены люди с высоким риском рака поджелудочной железы

Профессор эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Чана в Бостоне Питер Крафт рассказал о новой модели прогнозирования риска развития рака поджелудочной железы.

Ученые проанализировали данные более тысячи здоровых людей и 500 пациентов, у которых диагностировали первичную аденокарциному поджелудочной железы. Случаи были выявлены в период с 1984 по 2010 год.

В результате ученые сформировали группы людей, у которых риск развития рака поджелудочной железы был в три (и более) раз выше, чем у остальных.

Согласно новой модели прогнозирования американских медиков, значительно повышают вероятность заболеть семейный анамнез, хронические заболевания (диабет и панкреатит), курение. Кроме того, как показало новое исследование, на риск развития онкологии влияют определенные циркулирующие биомаркеры, связанные с инсулинорезистентностью.

- Рак поджелудочной железы является особенно опасным видом онкологии. Примерно у 80% пациентов с этим недугом диагностирована прогрессирующая неизлечимая форма болезни. "Поймать" заболевание на ранней стадии (на что и направлена созданная модель прогнозирования - прим. "РГ") - значит повысить шансы на успешную борьбу с заболеванием, - заключил эксперт.

Пациентам с высоким риском развития заболевания для раннего выявления недуга рекомендуется магнитно-резонансная томография (МРТ).