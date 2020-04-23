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Выпущена посудомойка Xiaomi с управлением от смартфона. Она стоит 13000 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
23.04.2020,  
16:50
Фото: Mi.com Фото: Mi.com
Фото: Mi.com

Компания Xiaomi пополнила свою серию домашней бытовой техники Mijia новой посудомоечной машиной Mijia Internet Dishwasher 4, которая стала одной из самых компактных на рынке.

Фото: Mi.com

Помимо компактности, новинку выделяет низкая цена - 1299 юаней, или около 12800 рублей. Как пишет Gizmochina, Mijia Internet Dishwasher 4 легко умещается на кухонном столе, имеет шесть различных режимов мойки посуды и поддерживает высокотемпературную стерилизацию при помощи струй горячего воздуха. В посудомойку помещается четыре стандартных комплекта посуды, или 32 предмета.

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Управление устройством можно осуществлять при помощи кнопок на корпусе или через фирменное приложение на смартфоне.

В России цены на умные посудомоечные машины, которые управляются удаленно, стартуют от 17 тысяч рублей.

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