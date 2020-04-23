Выпущена посудомойка Xiaomi с управлением от смартфона. Она стоит 13000 рублей

Компания Xiaomi пополнила свою серию домашней бытовой техники Mijia новой посудомоечной машиной Mijia Internet Dishwasher 4, которая стала одной из самых компактных на рынке.

Фото: Mi.com

Помимо компактности, новинку выделяет низкая цена - 1299 юаней, или около 12800 рублей. Как пишет Gizmochina, Mijia Internet Dishwasher 4 легко умещается на кухонном столе, имеет шесть различных режимов мойки посуды и поддерживает высокотемпературную стерилизацию при помощи струй горячего воздуха. В посудомойку помещается четыре стандартных комплекта посуды, или 32 предмета.

Управление устройством можно осуществлять при помощи кнопок на корпусе или через фирменное приложение на смартфоне.

В России цены на умные посудомоечные машины, которые управляются удаленно, стартуют от 17 тысяч рублей.