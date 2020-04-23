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Вышло необычное приложение для мытья рук. Как им пользоваться?

Текст:   Антон Благовещенский
23.04.2020,  
13:42
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики из Samsung создали мобильное приложение для мытья рук. Установить его можно только на смартфоны компании - из магазина Galaxy Store.

Программа Hand Wash регулярно напоминает владельцу смартфона вымыть руки, поскольку гигиена является одной из ключевых мер профилактики коронавирусной болезни. Напоминания установлены по умолчанию, но пользователь может менять их, ориентируясь на собственный распорядок дня.

Каждый раз, когда человек начинает мыть руки, Hand Wash начинает отсчитывать время. Пять секунд оно отводит на включение воды и намыливание, еще 20 - на само мытье.

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Для iOS и Android существуют похожие приложения, однако они написаны малоизвестными разработчиками и зачастую содержат рекламу.

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