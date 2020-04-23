Выдать самозанятым рабочие пропуска - с такой просьбой обратились в мэрию Москвы онлайн-сервисы YouDo и Profi.ru. Руководители этих компаний Денис Кутергин и Егор Руди написали письмо главе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину. В письме они отмечают отсутствие механизма, позволяющего получать рабочие пропуска самозанятым, которые не состоят на бирже труда и не имеют трудовых отношений.

"Эти люди работают на себя и оказывают различные бытовые услуги, которые в текущей ситуации очень востребованы жителями города: курьерская доставка, уборка, вызов сантехников, электриков и других специалистов", - говорится в письме. Всего на двух платформах - YouDo и Profi.ru. - зарегистрировано более 2 млн специалистов из Москвы. Федеральная налоговая службы (ФНС) дала разъяснение: для получения рабочего пропуска теми самозанятыми, которые платят налог на профессиональный доход, нет никаких препятствий - для этого в графе "Работодатель" надо вписать "Самозанятый" и указать свой ИНН.

По данным ФНС, в России зарегистрировано около 600 тыс. самозанятых. Но не все, кто работает на себя, обладают подобным статусом. Так, может, они теперь поспешат официально зарегистрироваться? Эксперты считают, что на это не стоит рассчитывать: введение пропускной системы воспринимается гражданами как краткосрочная мера, и к выходу из тени мало кого подтолкнет.

Впрочем, проблема не только в пропусках, но и в сокращении спроса на услуги. Сами сервисы YouDo и Profi.ru уже фиксируют падение оборота на 30-50 процентов. Причины тому очевидны: потребители услуг теряют доходы и потому откладывают ремонт квартиры или наем домработницы до "лучших времен", переходят на самообслуживание, а то и просто боятся вступать в контакты с незнакомыми людьми. "Специалисты, которые могут работать онлайн, например репетиторы, тоже столкнутся со снижением доходов, поскольку рынок будет насыщен предложениями, в том числе из регионов, где цены существенно ниже",- говорит гендиректор агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров. По его оценке, рынок сервисов бытовых и бизнес-услуг в 2019 году удвоился практически до 100 млрд руб., но по итогам 2020 года может сократиться как минимум на 40 процентов.

На самозанятых в условиях пандемии обратила внимание и Госдума. Она приняла в первом чтении законопроект, согласно которому на эту категорию работников распространяются отдельные виды поддержки, предусмотренные для малых и средних предпринимателей. Это финансовая, информационная, имущественная поддержка, в том числе льготная аренда. Также предлагается вести учет сведений о самозанятых в едином реестре получателей поддержки, формируемом федеральными властями.

Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов пояснил, что все российские регионы вправе ввести специальный налоговый режим для самозанятых. По его словам, "законопроект о распространении на эту категорию граждан мер господдержки дает стимул для самозанятых регистрироваться и наравне с малыми и средними предпринимателями участвовать в закупках на льготных условиях".

Правительство также заявило, что самозанятые в ближайшее время смогут воспользоваться теми же правами, что доступны и юридическим лицам, и индивидуальным предпринимателям в период распространения коронавируса. Одной из мер поддержки самозанятых может стать упрощенный способ получения кредита на развитие бизнеса, поскольку ранее эта категория граждан была приравнена к индивидуальным предпринимателям в получении права на льготное кредитование и доступ к госзакупкам. Другой вид помощи, на который могут рассчитывать эти лица, - предоставление права на продление лицензий и разрешений, срок которых истекает в период с 1 марта до конца текущего года.

Самозанятые смогут воспользоваться теми же правами, что доступны и юрлицам, и ИП

На неформальную экономику сегодня приходится 20-22 процента от ВВП. По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. Наибольшую долю (19 процентов) таких работников составляют люди в возрасте от 35 по 44 лет. Среди них 14 процентов не имеют иного дохода. Наиболее популярные формы самозанятости - ремонт (15 процентов), программирование и компьютерная помощь (11), дизайн (10). При этом 94 процента опрошенных, работая на себя, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и соответственно не платят налоги. Их среднемесячный доход - 20 882 рубля.

Каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к самозанятым

Однако многие репетиторы, няни, домработницы даже сейчас, когда им нужны рабочие пропуска, не спешат зарегистрироваться в налоговых органах. Потому что не чувствуют в этом особой необходимости для себя. Налоги они и так не платят, и налоговые каникулы им не нужны.

С наступлением лета начнется сезонный спад безработицы, обеспеченный занятостью населения на своих огородах и садовых участках. Доля россиян, в поисках источников дохода делающих ставку на работу в личном подсобном хозяйстве, по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, каждый летний сезон приближается к 30 процентам. Но сняв урожай со своих шести соток и реализовав его, безработные граждане найдут себе до следующего лета другой источник дохода - ремонт квартир, уход за больными и прочие востребованные услуги. И никакие рабочие пропуска им для этого, вероятно, уже не понадобятся.