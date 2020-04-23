За два дня более 240 россиян вернулись из Турции на родину

За два дня - 21 и 22 апреля - из Антальи и Стамбула спецрейсами были вывезены 242 гражданина России. Об этом сообщило генконсульство РФ, отметив, что вернулись туристы, проживающие в Москве и Московской области, Уральском и Приволжском федеральных округах.

Вывозные рейсы были организованы в координации МИД России, Минкомсвязи и Росавиации, пишет РИА Новости. Российские дипломаты отметили большую помощь представительства МИД Турции в Стамбуле и губернаторства провинции Стамбул в организации беспрепятственного в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений перемещения россиян для посадки на рейсы, а также "Турецких авиалиний", осуществивших рейс в Москву.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы. В РФ также установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.