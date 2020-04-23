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23.04.2020 15:57
Рубрика: Власть

Замглавы МЧС России получил новую должность

Текст: Тимофей Борисов

Статс-секретарь - замглавы МЧС России Алексей Серко назначен официальным представителем президента России при рассмотрении ряда проектов федеральных законов в области ГО. Сообщение об этом размещено на официальном сайте спасательного ведомства.

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Пресс-служба МЧС сообщает, что новыми обязанностями Алексей Серко наделен по распоряжению президента РФ № 112-рп.

- Статс-секретарь - заместитель министра МЧС России Серко Алексей Михайлович назначен официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 4(1) Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статью 4(1) Федерального закона "О гражданкой обороне", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

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