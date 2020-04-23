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23.04.2020 13:46
Рубрика: Общество

Airbus защитил свой флагман А350 от небрежности экипажа

Текст: Алена Ларина
Фото: AP Photo / Michel Euler Фото: AP Photo / Michel Euler
Фото: AP Photo / Michel Euler

Панель управления самолетов А350 "оденут" во влагозащитный чехол, который должен защитить приборы от случайно пролитых во время полета напитков.

По сообщению Flightglobal, согласно требованию Европейского агентства авиационной безопасности, все авиакомпании, эксплуатирующие самолеты A350, должны оснастить их влагозащитными чехлами в течение ближайших 28 дней.

Фото: REUTERS / Regis Duvignau / File Photo
Новейшие Airbus A350 дважды теряли двигатели из-за пролитых напитков

Несколько месяцев назад у лайнеров A350-900, производителем которых является авиастроительный концерн Airbus, в небе неожиданно отключились двигатели. Расследование инцидентов показало, что перед этим с центральной панели в кабине пилотов поступили противоречивые команды. Выяснилось, что причина этого - пролитое на приборы кофе, что вызвало замыкание контактов органов управления самолетом.

После этого Airbus запретил в руководстве по эксплуатации A350 употребление напитков в зоне вокруг центральной панели воздушного судна. А влагозащитный чехол разработан в качестве временной меры безопасности до окончания расследования происшествий.

При взлете, подлете к аэропорту и посадке пилоты должны снимать чехол, ведь он полностью закрывает некоторые "кнопки" управления центральной панели.

Общество Наука Экономика Транспорт Авиатранспорт

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