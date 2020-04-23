Жители Беларуси сдали 365 единиц неучтенного оружия и тысячи боеприпасов

Даже когда ружье висит на театральной сцене, оно, по закону жанра, обязано один раз выстрелить и хорошо, если только в воздух. Поэтому арсенал из 365 единиц неучтенного оружия и свыше 18 тысяч боеприпасов, которые только за три месяца сдали в милицию белорусские жители, следует признать солидным обезвреженным складом.

Кстати, "граждане, сдавшие оружие и боеприпасы в добровольном порядке, от ответственности освобождаются. А вот незаконные действия с оружием влекут как административную, так и уголовную ответственность", - уточнил начальник отдела управления профилактики МВД РБ Дмитрий Язепчик, интервью с которым приводит БЕЛТА.

Как и почему появляется оружие у население - разговор отдельный. Например, в Ветковское РОВД обратился мужчина. Он рассказал, что во время сбора лозы в лесу наткнулся на пулемет времен ВОВ и гладкоствольное охотничье ружье. Находку сдал и дополнительных вопросов к нему не возникло.

А у жителя Гомельского района сотрудники милиции обнаружили целый арсенал, в том числе, обрез и винтовку Мосина с оптическим прицелом, три гранаты, артиллерийский снаряд, почти 500 патронов различного калибра, два гладкоствольных охотничьих ружья. "Чтобы избежать несчастных случаев и проблем с законом, мы настоятельно рекомендуем незамедлительно сдавать найденное или хранящееся оружие, а также сообщать в милицию, если вам стало известно о таких фактах", - советует Язепчик.

Ведь за незаконное хранение огнестрельного гладкоствольного оружия, как известно, в Беларуси предусмотрена административная ответственность и денежный штраф. В случае повторного нарушения в течение года гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности, уточнили в правоохранительных структурах. Скажем, незаконные действия в отношении огнестрельного нарезного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов влекут уголовную ответственность вплоть до 12 лет лишения свободы.

В этом году выявлено, по данным МВД, 428 административных правонарушений в сфере оборота оружия, возбуждено 119 уголовных дел. При этом изъято более 200 единиц оружия и 11 тысяч боеприпасов.