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23.04.2020 10:31
Рубрика: Спорт

Знаменитый хоккеист Мальцев находится в искусственной коме в Германии

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Легендарный нападающий сборной СССР по хоккею Александр Мальцев находится в искусственной коме в Германии.

Как сообщил "СЭ" главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов, легенда "бело-голубых" Мальцев сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. 71-летний ветеран советского хоккея уже второй месяц пребывает в искусственной коме.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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"Он уже второй месяц лежит в Германии, в больнице, и все очень тяжело. Он в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из нее, то обратно вводят. Но они говорят, что все будет хорошо. Будем надеяться", - сказал Крикунов.

Мальцев выступал за "Динамо" с 1967 по 1984 годы. С "бело-голубыми" он пять раз завоевывал серебро чемпионатов страны, а еще семь раз выигрывал бронзовые медали.

В составе сборной СССР Мальцев дважды побеждал на Олимпийских играх и девять раз становился чемпионом мира.

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