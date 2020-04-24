22 смартфона Huawei получат обновление. Список моделей

Компания Huawei официально раскрыла список мобильных устройств Huawei и Honor, которые получат обновление фирменной прошивки EMUI 10.1. В список вошли более двух десятков смартфонов, пишет Huawei Central.
Полный перечень устройств выглядит так:
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Huawei Mate 30 4G
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Mate 30 Pro 4G
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Mate 30 RS Porsche Design
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design,
- Huawei Mate 20 X 4G
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei Mate Xs
- Huawei Mate X
- Huawei Nova 6
- Huawei Nova 6 5G
- Huawei Nova 6 SE
- Huawei Nova 5
- Huawei Nova 5 Pro
- Huawei Nova 5i Pro
- Huawei Nova 5Z
- Huawei Enjoy 10S
По данным издания этот список может пополниться новыми моделями. Кроме того, стоит учитывать, что речь идет о рынке Китая (там сейчас идет тестирование), в то время как перечень глобальных моделей, которые получат апдейт, пока формируется.
Впрочем, известно, что за пределами Китая обновление получили Huawei P30, Mate 30 и Nova 5T в виде бета-версии.
EMUI 10.1 нацелена на совместное использование смартфона с другими устройствами: например, она поддерживает кросс-платформенную фотогалерею, различные варианты отображения содержимого экрана на разных девайсах и другие функции.