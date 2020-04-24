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22 смартфона Huawei получат обновление. Список моделей

Текст:   Антон Благовещенский
24.04.2020,  
17:32
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Huawei официально раскрыла список мобильных устройств Huawei и Honor, которые получат обновление фирменной прошивки EMUI 10.1. В список вошли более двух десятков смартфонов, пишет Huawei Central.

Полный перечень устройств выглядит так:

- Huawei P30

- Huawei P30 Pro

- Huawei Mate 30 4G

- Huawei Mate 30 5G

- Huawei Mate 30 Pro 4G

- Huawei Mate 30 Pro 5G

- Huawei Mate 30 RS Porsche Design

- Huawei Mate 20

- Huawei Mate 20 Pro

- Huawei Mate 20 RS Porsche Design,

- Huawei Mate 20 X 4G

- Huawei Mate 20 X 5G

- Huawei Mate Xs

- Huawei Mate X

- Huawei Nova 6

- Huawei Nova 6 5G

- Huawei Nova 6 SE

- Huawei Nova 5

- Huawei Nova 5 Pro

- Huawei Nova 5i Pro

- Huawei Nova 5Z

- Huawei Enjoy 10S

По данным издания этот список может пополниться новыми моделями. Кроме того, стоит учитывать, что речь идет о рынке Китая (там сейчас идет тестирование), в то время как перечень глобальных моделей, которые получат апдейт, пока формируется.

Впрочем, известно, что за пределами Китая обновление получили Huawei P30, Mate 30 и Nova 5T в виде бета-версии.

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EMUI 10.1 нацелена на совместное использование смартфона с другими устройствами: например, она поддерживает кросс-платформенную фотогалерею, различные варианты отображения содержимого экрана на разных девайсах и другие функции.

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