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24.04.2020 17:53
Рубрика: Экономика

54 застройщика и 22 предприятия ЖКХ смогут обращаться за господдержкой

Текст: Марина Трубилина
Обновленный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ утвердила правительственная комиссия.

В список вошли 54 застройщика, сообщает пресс-служба Минстроя. Среди них - "Интеко", "Гранель груп", "Инград", "Лидер груп", "Брусника", "А101" и др.

Критерии отбора организаций были утверждены ранее. Так, объем строительства в соответствии с действующими разрешениями должен быть не менее 400 тыс. кв. м. (по этому критерию в перечень вошли 43 организации). Выручка по группе компаний от строительства инженерных сооружений за 2019 год должна быть не менее 10 млрд рублей (этому показателю соответствует 11 компаний).

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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"Совокупный объем строящихся объектов по действующим разрешениям на строительство у организаций, включенных в перечень, составляет 53,5 млн квадратных метров", - уточнил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Также в список вошли 22 предприятия из сферы жилищно-коммунального хозяйства. Это, в частности, "Мосводоканал", "Водоканал Санкт-Петербурга", "Росводоканал", "Теплоэнерго" и др.

В список системообразующих организаций включаются крупнейшие и важнейшие для экономики предприятия. В случае появления критических проблем эти компании смогут обращаться в правительственную комиссию за поддержкой, подчеркивал ранее глава минстроя.

Экономика ЖКХ Экономика Недвижимость Правительство Минстрой

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