54 застройщика и 22 предприятия ЖКХ смогут обращаться за господдержкой

В список вошли 54 застройщика, сообщает пресс-служба Минстроя. Среди них - "Интеко", "Гранель груп", "Инград", "Лидер груп", "Брусника", "А101" и др.

Критерии отбора организаций были утверждены ранее. Так, объем строительства в соответствии с действующими разрешениями должен быть не менее 400 тыс. кв. м. (по этому критерию в перечень вошли 43 организации). Выручка по группе компаний от строительства инженерных сооружений за 2019 год должна быть не менее 10 млрд рублей (этому показателю соответствует 11 компаний).

"Совокупный объем строящихся объектов по действующим разрешениям на строительство у организаций, включенных в перечень, составляет 53,5 млн квадратных метров", - уточнил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Также в список вошли 22 предприятия из сферы жилищно-коммунального хозяйства. Это, в частности, "Мосводоканал", "Водоканал Санкт-Петербурга", "Росводоканал", "Теплоэнерго" и др.

В список системообразующих организаций включаются крупнейшие и важнейшие для экономики предприятия. В случае появления критических проблем эти компании смогут обращаться в правительственную комиссию за поддержкой, подчеркивал ранее глава минстроя.