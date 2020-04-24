840 человек на борту "Теодора Рузвельта" оказались заражены COVID-19

Команда американского авианосца "Теодор Рузвельт" в полном составе сдала тест на коронавирус и, как оказалось, зараженными признаны 840 человек экипажа, передает РИА Новости официальное сообщение ВМС США. При этом у 4 098 человек результаты оказались отрицательными, выздоровели 88 моряка​​​. На берег сошли 4 234 человека.

В командовании флота подчеркивают, что судно остается в строю, несмотря на обнаружение коронавируса у части команды. Не зараженная часть экипажа продолжает находиться на борту и обеспечивает функционирование корабельных систем.

В больницу направлены четверо военнослужащих и еще один скончался от осложнений.

Напомним, что судно оказалось в центре внимания прессы и общественности после того, как капитан корабля Бретт Крозье обратился к командованию с просьбой снять на берег большую часть команды. После этого он подвергся критике со стороны руководства ВМС и был вынужден уйти в отставку.