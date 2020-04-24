Указ главы Республики Адыгея от 14 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", руководствуясь предложениями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея от 7 апреля 2020 года № 01-00-3/58-1859-2020, в условиях действия режима повышенной готовности и ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Установить, что лица, прибывающие в Республику Адыгея из городов Москвы, Санкт-Петербурга, обеспечивают выполнение требований по изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия:

1) проживающие на территории Республики Адыгея - в домашних условиях;

2) проживающие на территории других субъектов Российской Федерации - по месту пребывания в Республике Адыгея (при наличии возможности) или в условиях обсерватора (при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания).

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего Указа:

1) немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в городах Москве, Санкт-Петербурге, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию по телефонам: 8-800-555-49-43, 8-8772-52-12-05;

2) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций.

3. Министерству труда и социального развития Республики Адыгея принять меры по обеспечению доставки лиц, прибывших в аэропорт города Краснодара из городов Москвы, Санкт-Петербурга, к месту проживания (пребывания) на территории Республики Адыгея, в том числе в обсерватор (при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания), с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

4. Министерству здравоохранения Республики Адыгея обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за лицами, указанными в пункте 1 настоящего Указа, с предоставлением информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея).

5. Комитету Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации организовать своевременное и полное информирование лиц, прибывающих в Республику Адыгея, о необходимости выполнения требований по изоляции через республиканские средства массовой информации.

6. Рекомендовать:

1) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея):

а) организовать взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю по выдаче предписаний лицам, проживающим на территории Республики Адыгея и прибывшим в аэропорт города Краснодара из городов Москвы, Санкт-Петербурга; о соблюдений ограничительных мероприятий в соответствии с федеральным законодательством;

б) принять меры по выдаче предписаний лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящего Указа, о соблюдении ограничительных мероприятий в соответствии с федеральным законодательством;

2) Министерству внутренних дел по Республике Адыгея информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) о прибывающем на территорию Республики Адыгея автомобильном транспорте из городов Москвы, Санкт-Петербурга для принятия ограничительных мер в соответствии с федеральным законодательством.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







