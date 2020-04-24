Указ главы Республики Адыгея от 14 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Новости

В Бельгии представили график выхода страны из изоляции 01:00
Регионам рекомендовали перенести начало детской оздоровительной кампании 00:19
В Эфиопии произошла вспышка желтой лихорадки 24.04.2020
Заключенные устроили бунт в аргентинской тюрьме из-за коронавируса 24.04.2020
Кокорин признался, в какой клуб он хочет перейти 24.04.2020
В России проведут популяционные исследования на антитела к коронавирусу 24.04.2020
Facebook представила сервис для групповых видеозвонков 24.04.2020
В Саудовской Аравии перестали пороть преступников 24.04.2020
"Русское Радио" даст старт большой акции "Путь Победы" в Парке "Патриот" 24.04.2020
Роспотребнадзор научит, как стричь во время пандемии 24.04.2020
В Минкомсвязи обновили перечень системообразующих организаций 24.04.2020
СМИ: США могут столкнуться с нехваткой мяса из-за коронавируса 24.04.2020
Минтранс представил список системообразующих предприятий 24.04.2020
Минздрав: Не менее четверти детей болеют коронавирусом бессимптомно 24.04.2020
Замначальника УФСИН Мордовии задержали за взятку и кражу шахмат 24.04.2020
Вильфанд пообещал москвичам хорошую погоду на майские праздники 24.04.2020
Мединский назвал демонтаж памятника Коневу оскорбительным для самих чехов 24.04.2020
Концерт рэпера Трэвиса Скотта в онлайн-игре собрал более 12 млн зрителей 24.04.2020
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом 24.04.2020
Анна Кузнецова: Нужно не терять бдительность 24.04.2020
Ракова объяснила ужесточение режима изоляции действиями усталых москвичей 24.04.2020
В Подмосковье прибыли пять военных врачебно-сестринских бригад 24.04.2020
Три условия, при которых в Москве могут вернуться к работе во время режима самоизоляции премиальные такси 24.04.2020
Глава Подмосковья: Мы должны быть готовы к резкому росту больных COVID-19 24.04.2020
СМИ: Коронавирус начал распространяться в Испании раньше, чем считалось 24.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 апреля 2020 г.

Указ главы Республики Адыгея от 14 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", руководствуясь предложениями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея от 7 апреля 2020 года № 01-00-3/58-1859-2020, в условиях действия режима повышенной готовности и ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Установить, что лица, прибывающие в Республику Адыгея из городов Москвы, Санкт-Петербурга, обеспечивают выполнение требований по изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия:

1) проживающие на территории Республики Адыгея - в домашних условиях;

2) проживающие на территории других субъектов Российской Федерации - по месту пребывания в Республике Адыгея (при наличии возможности) или в условиях обсерватора (при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания).

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего Указа:

1) немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в городах Москве, Санкт-Петербурге, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию по телефонам: 8-800-555-49-43, 8-8772-52-12-05;

2) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций.

3. Министерству труда и социального развития Республики Адыгея принять меры по обеспечению доставки лиц, прибывших в аэропорт города Краснодара из городов Москвы, Санкт-Петербурга, к месту проживания (пребывания) на территории Республики Адыгея, в том числе в обсерватор (при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания), с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

4. Министерству здравоохранения Республики Адыгея обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за лицами, указанными в пункте 1 настоящего Указа, с предоставлением информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея).

5. Комитету Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации организовать своевременное и полное информирование лиц, прибывающих в Республику Адыгея, о необходимости выполнения требований по изоляции через республиканские средства массовой информации.

6. Рекомендовать:

1) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея):

а) организовать взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю по выдаче предписаний лицам, проживающим на территории Республики Адыгея и прибывшим в аэропорт города Краснодара из городов Москвы, Санкт-Петербурга; о соблюдений ограничительных мероприятий в соответствии с федеральным законодательством;

б) принять меры по выдаче предписаний лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящего Указа, о соблюдении ограничительных мероприятий в соответствии с федеральным законодательством;

2) Министерству внутренних дел по Республике Адыгея информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) о прибывающем на территорию Республики Адыгея автомобильном транспорте из городов Москвы, Санкт-Петербурга для принятия ограничительных мер в соответствии с федеральным законодательством.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией