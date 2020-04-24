Новости

В Минкомсвязи обновили перечень системообразующих организаций 22:25
СМИ: США могут столкнуться с нехваткой мяса из-за коронавируса 22:21
Минтранс представил список системообразующих предприятий 22:11
Минздрав: Не менее четверти детей болеют коронавирусом бессимптомно 22:07
Замначальника УФСИН Мордовии задержали за взятку и кражу шахмат 22:06
Вильфанд пообещал москвичам хорошую погоду на майские праздники 22:05
Мединский назвал демонтаж памятника Коневу оскорбительным для самих чехов 22:04
Концерт рэпера Трэвиса Скотта в онлайн-игре собрал более 12 млн зрителей 21:44
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом 21:42
Анна Кузнецова: Нужно не терять бдительность 21:32
Ракова объяснила ужесточение режима изоляции действиями усталых москвичей 21:32
В Подмосковье прибыли пять военных врачебно-сестринских бригад 21:12
Три условия, при которых в Москве могут вернуться к работе во время режима самоизоляции премиальные такси 21:00
Глава Подмосковья: Мы должны быть готовы к резкому росту больных COVID-19 20:48
СМИ: Коронавирус начал распространяться в Испании раньше, чем считалось 20:42
Додик поблагодарил руководство России за помощь в борьбе с COVID-19 20:39
К теле- и радиоканалам понизят лицензионные требования 20:34
Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению 20:14
В Симферополе реконструируют часть парка у памятника Екатерине II 20:09
Голикова назвала работу системы здравоохранения напряженной 19:25
Мантуров: Вакцина против коронавируа будет к новому году или раньше 19:03
Фестиваль "Евразия.DOC" определил критерии отбора фильмов 19:00
Главы СНГ обратились с воззванием в связи с 75-летием Великой Победы 18:54
Видео: В Ростове задержали торговца спецпропусками во время изоляции 18:52
Парикмахерские в Британии могут быть закрыты до конца 2020 года 18:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 21:32
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова: Нужно не терять бдительность

Текст: Татьяна Владыкина
Анна Кузнецова не может смириться с тем, что замечательные, здоровые дети не нужны родителям. Фото: Александр Корольков/ РГ Анна Кузнецова не может смириться с тем, что замечательные, здоровые дети не нужны родителям. Фото: Александр Корольков/ РГ
Анна Кузнецова не может смириться с тем, что замечательные, здоровые дети не нужны родителям. Фото: Александр Корольков/ РГ

На этой неделе в аппарат детского омбудсмена поступило более 150 сообщений. По словам Анны Кузнецовой, большая часть всех обращений связана с трудностями выплат льгот и пособий. Детский умполномоченный отметила, что особенно интенсивно на этой неделе поступали обращения от граждан РФ, находящихся за рубежом.

Фото: iStock
В Югре многодетным семьям выплатят по 35 тысяч рублей

- К нам поступают обращения из Танзании, Вьетнама, Узбекистана, Таиланда, - рассказывает Кузнецова. - Те граждане, которые не имели проездных документов на период с 16 по 31 марта, не могут претендовать на поддержку, которая предусмотрена постановлением правительства РФ. Например, одна семья находится в Польше с ребенком с особенностями развития. Выехать они оттуда не могут и вынуждены на собственные средства, которые достаточно ограничены, снимать жилье. По всем этим вопросам мы уже приняли меры, направили соответствующие письма, в том числе в Министерство иностранных дел.

Кроме этих проблем, детского омбудсмена тревожат резонансные случаи жесткого обращения с детьми. Анна Кузнецова рассказала, что в каждом случае аппарат детского омбудсмена связывается с регионом и выясняет обстоятельства.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Психолог рассказала, как пересидеть самоизоляцию и не развестись

- В двух случаях в отношении родителей, матери являются выпускницами сиротских учреждений, возбуждены уголовные дела, - уточняет Кузнецова. - Также соответствующим органам предстоит дать оценку действиям или бездействию органов системы профилактики. Но самое главное - с детьми все хорошо, они находятся в безопасности.

Неожиданной стала проблема детского травматизма. Казалось бы, ребенок дома, под присмотром взрослых, и тем не менее, ситуация тревожная. По словам детского омубдсмена, в некоторых регионах отмечены случаи выпадения детей из окон, в том числе с летальным исходом.

- Я еще раз хочу обратить внимание родителей, бабушек, дедушек, - взывает Анна Кузнецова. - Да, следующая неделя - очередная неделя самоизоляции, нужно не терять бдительности!

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
Президент подписал закон об упрощении получения гражданства России
Голикова назвала работу системы здравоохранения напряженной
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции