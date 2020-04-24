Анна Кузнецова: Нужно не терять бдительность

Анна Кузнецова не может смириться с тем, что замечательные, здоровые дети не нужны родителям. Фото: Александр Корольков/ РГ

На этой неделе в аппарат детского омбудсмена поступило более 150 сообщений. По словам Анны Кузнецовой, большая часть всех обращений связана с трудностями выплат льгот и пособий. Детский умполномоченный отметила, что особенно интенсивно на этой неделе поступали обращения от граждан РФ, находящихся за рубежом.

- К нам поступают обращения из Танзании, Вьетнама, Узбекистана, Таиланда, - рассказывает Кузнецова. - Те граждане, которые не имели проездных документов на период с 16 по 31 марта, не могут претендовать на поддержку, которая предусмотрена постановлением правительства РФ. Например, одна семья находится в Польше с ребенком с особенностями развития. Выехать они оттуда не могут и вынуждены на собственные средства, которые достаточно ограничены, снимать жилье. По всем этим вопросам мы уже приняли меры, направили соответствующие письма, в том числе в Министерство иностранных дел.

Кроме этих проблем, детского омбудсмена тревожат резонансные случаи жесткого обращения с детьми. Анна Кузнецова рассказала, что в каждом случае аппарат детского омбудсмена связывается с регионом и выясняет обстоятельства.

- В двух случаях в отношении родителей, матери являются выпускницами сиротских учреждений, возбуждены уголовные дела, - уточняет Кузнецова. - Также соответствующим органам предстоит дать оценку действиям или бездействию органов системы профилактики. Но самое главное - с детьми все хорошо, они находятся в безопасности.

Неожиданной стала проблема детского травматизма. Казалось бы, ребенок дома, под присмотром взрослых, и тем не менее, ситуация тревожная. По словам детского омубдсмена, в некоторых регионах отмечены случаи выпадения детей из окон, в том числе с летальным исходом.

- Я еще раз хочу обратить внимание родителей, бабушек, дедушек, - взывает Анна Кузнецова. - Да, следующая неделя - очередная неделя самоизоляции, нужно не терять бдительности!