Анна Попова: Нужно еще две недели жестких ограничений

Главный санитарный врач страны Анна Попова заявила, что "уже прошли два инкубационных периода коронавируса, но лишь после третьего периода можно будет говорить о возврате к нормальной жизни".

Глава Роспотребнадзора утверждает, что меры, которые принимаются в России в связи с пандемией коронавируса, дают свой эффект. Но необходимо еще как минимум две недели жестких ограничений из-за коронавируса. "Вирус, совершенно очевидно, не собирается уступать позиции, не собирается отступать, он наступает во всем мире. Я так думаю, что впереди у него еще Африканский континент, и еще Азия в большом количестве стран. И поэтому говорить о том, что сейчас что-то раз, и закончится - это бесперспективная история", - говорит Попова.

Она согласна с "рациональным бизнесом", который сегодня говорит, что "это вдолгую". "Все уже понятно, что происходит, и ровно это мы говорим все, когда к нам обращаются, как планировать. Да, планировать мероприятия специальные, да, новая реальность вот она такая, мы должны это пережить, на это нужно время", - добавила она.