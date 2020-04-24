Анна Попова призвала соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что приближающиеся майские праздники не повод для нарушения людьми требований самоизоляции.

В то же время по просьбе главы правительства федеральная служба подготовит на эти дни специальные методические рекомендации для людей в разных уровнях эпидемиологической ситуации.

- Сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя, и грядущие праздники нужно провести абсолютно четко, соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день, - заявила Попова на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.