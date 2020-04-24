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Анонсирована игра-пародия на Mass Effect. Уже есть первый трейлер

Текст:   Богдан Бобров
24.04.2020,  
17:01
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Студия Toadman Interactive анонсировала игру Minimal Affect и представила первый трейлер.

Из названия и видеоряда сразу становится понятно, что проект создается как очевидная пародия на серию Mass Effect.

Местный капитан Шепард поймал пулю в голову, но это его особо не изменило. Остальные члены экипажа также отсылаются к знаменитой космоопере.

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Несмотря на всю комичность происходящего, разработчики обещают полноценную кампанию с "прокачкой, побочными квестами и всем тем, что обычно есть в этих action RPG".

Релиз намечен на 2021 год на ПК и игровых консолях.

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