Анонсирована игра-пародия на Mass Effect. Уже есть первый трейлер

Студия Toadman Interactive анонсировала игру Minimal Affect и представила первый трейлер.

Из названия и видеоряда сразу становится понятно, что проект создается как очевидная пародия на серию Mass Effect.

Местный капитан Шепард поймал пулю в голову, но это его особо не изменило. Остальные члены экипажа также отсылаются к знаменитой космоопере.

Несмотря на всю комичность происходящего, разработчики обещают полноценную кампанию с "прокачкой, побочными квестами и всем тем, что обычно есть в этих action RPG".

Релиз намечен на 2021 год на ПК и игровых консолях.