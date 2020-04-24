Армия Сирии развернула обсерваторы для граждан с подозрением на COVID-19

Сирийская армия разворачивает полевые обсервационные пункты для пациентов с подозрением на коронавирус. Один из таких обсерваторов начал работу в городе Хан-Шейхун на юге Идлиба. Этот пункт состоит из двух палаток и стационара, где обследуют жителей ближайших провинций.

По словам врачей, если у пациента отмечены температура и кашель, то он находится в обсерваторе, где его лечат обычными средствами. Если состояние не улучшается, то больного направят в госпиталь Хамы или Хомса, пишет РИА Новости. Сирийские медики отмечают, что пока мало знают о новом вирусе и в работе ориентируются на международный опыт. Основная задача - ограничить контакты людей.

Обсерваторы и специальные отделения для граждан с подозрением на COVID-19 развернули на всех подконтрольных правительству Сирии территориях. Также мобильные бригады вирусологов приступили к работе на блокпостах на всех ключевых трассах республики. В каждой машине у водителей и пассажиров специалисты измеряют температуру тела.

По данным сирийского минздрава, всего в стране инфицированы 42 человека, выздоровели шесть пациентов, трое скончались.