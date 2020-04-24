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24.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Банк России может снизить ключевую ставку: Как отреагирует рубль

Текст: Георгий Панин
Сегодня состоится заседание Банка России, на котором определится судьба ключевой ставки на ближайшее время.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", описал ситуацию с нефтяным рынком, а также дал прогноз по дальнейшим решениям Центрально банка и движению курса рубля.

Фото: iStock
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- После драматических событий, развернувшихся в понедельник на нефтяном рынке, уже в среду цены фьючерсных контрактов на Brent и WTI перешли к постепенному восстановлению, - напомнил эксперт. - И оно поддерживается закрытием агрессивных ставок на понижение цены барреля крупными фондами. А также новостями о вынужденном сокращении добычи нефтяниками западного полушария.

По информации Wall Street Journal, на фоне стремительного падения нефтяных котировок, ряд концернов, работающих в Мексиканском заливе, сворачивают добычу и закрывают скважины. Кроме того, Мексика, недавно отказавшаяся присоединиться к новому соглашению ОПЕК+, объявила о закрытии 19 месторождений. А Кувейт раньше обозначенных в недавней сделке ОПЕК+ сроков приступил к снижению экспорта черного золота.

Тем не менее из-за все еще низкого мирового спроса ситуация на рынке энергоносителей по-прежнему остается сложной, что в среднесрочной перспективе будет способствовать сильным колебаниям нефтяных цен. Однако вопреки неблагоприятной конъюнктуре, российская валюта демонстрирует силу по отношению к доллару и евро.

Такая устойчивость обусловлена двумя факторами. Первый - это продолжающиеся в рамках бюджетного правила валютные интервенции Банка России. Только за последние несколько дней регулятор продал валюты примерно на 50,8 миллиарда рублей. И второй фактор - это возросший интерес со стороны иностранных и отечественных инвесторов к долговому сегменту российского рынка, о чем свидетельствует рекордный объем размещения ОФЗ Минфином.

Фото: iStock
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Поводом для столь активного интереса к рублевому госдолгу стали ожидания сегодняшнего заседания российского Центробанка, на котором, по мнению участников торгов, ведомство Эльвиры Набиулинной может продолжить смягчение денежно-кредитной политики. И основной вопрос состоит лишь в том, до каких уровней может быть урезана ключевая процентная ставка.

Сейчас, в условиях относительной стабилизации на глобальных финансовых рынках, на заседании 24 апреля Банк России вполне может опустить ставку на 0,5 процентного пункта (до 5,5 процента). Такой шаг вполне может быть оправдан негативными последствиями и будущими рисками для российской экономики, которые возникли в связи с вынужденными карантинными мерами, объявленными из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.

На данном этапе Центробанк оценивает ущерб от выпавшего из привычного графика апреля потерями 1-2 процента ВВП.

В связи с этим вкупе с антикризисным пакетом, принятым ранее правительством РФ, более дешевые денежные ресурсы могли бы стать дополнительной стимулирующей мерой для российской экономики в период ее самоизоляции.

Как правило, смягчение монетарных условий ведет к ослаблению курса национальной валюты, но в случае с рублем негативная реакция рынка на снижение ставки будет носить краткосрочный характер и до конца текущей недели пара доллар/рубль может провести в диапазоне 73,50-76.

Экономика Финансы Валютный рынок Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Курс рубля

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