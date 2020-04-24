Набиуллина дала прогноз по уровню снижения экономики в 2020 году

Российская экономика в 2020 году снизится на 4-6%, следует из прогноза Банка России. Наибольший вклад в снижение ВВП внесет падение экспорта, которое может составить от 10% до 15%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Экономика начнет расти в 2021 году, считают в Центробанке.

По ее словам, в этом году на 6-10% по сравнению с 2019 годом снизятся также и инвестиции в основной капитал. "Финансовые ресурсы компаний в первую очередь будут направлены на восстановление текущей деятельности. Неопределенность перспектив внутреннего и внешнего спроса будет сдерживать инвестиционные планы", - подчеркнула Набиуллина.

Она уточнила, что снижение производства и инвестиций ограничит возможности для роста доходов, произойдет также сокращение потребительского спроса. Поддержку экономике, особенно наиболее пострадавшим секторам, окажут меры, принятые правительством и Банком России, рассчитывает Набиуллина.

Экономический рост в 2021-2022 годах будет во многом иметь восстановительный характер, считают в ЦБ. "Мы прогнозируем увеличение ВВП на 3-5% в 2021 году и на 1,5-3,5% в 2022 году. Вклад в рост ВВП будет вносить и продолжение реализации национальных проектов", - сообщила Набиуллина. В целом нормализация ситуации в экономике будет идти постепенно, считают в ЦБ.