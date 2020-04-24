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Рубрика: Экономика

Банк России опустил ключевую ставку до 5,5 процента

Текст: Роман Маркелов
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. При этом в ЦБ допустили, что продолжат снижать ставку на ближайших заседаниях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ситуация на рынках кардинально изменилась с прошлого заседания совета директоров ЦБ в марте, говорится в релизе. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть, констатировали в Банке России.

Фото: iStock
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Но ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после периода особенно высокой волатильности в марте. Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. Теперь в ЦБ ожидают, что годовая инфляция в 2020 году составит 3,8-4,8% и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

Также ЦБ допустил, что продолжит цикл снижения ставки на ближайших заседаниях. Это "мягкий" сигнал для инвесторов, который может обеспечить приток средств нерезидентов в российский госдолг и позитивно сказаться на рубле.

Таким образом, с лета прошлого года Банк России снизил ключевую ставку уже на 2,25 процентного пункта. Единственную паузу в снижении ставки ЦБ сделал на мартовском заседании совета директоров, когда мировые рынки переживали шок из-за быстрого распространения пандемии коронавируса и глубокого падения цен на нефть, вызванного развалом сделки ОПЕК+.

Сегодняшнее снижение ставки было самым вероятным сценарием - на него неделю назад прозрачно намекнула глава Банка России Эльвира Набиуллина. По сути, интрига состояла только в размере снижения ставки. Обычно стандартный шаг изменения ставки для ЦБ - 0,25 процентного пункта.

Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 19 июня 2020 года.

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