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24.04.2020 16:01
Рубрика: Экономика

Банк России спрогнозировал уровень цен на нефть

Текст: Роман Маркелов

Банк России заложил в среднесрочный прогноз консервативный взгляд по ценам на нефть. Об этом заявила на онлайн-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Фото: iStock
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ЦБ рассчитывает, что цены на нефть будут расти медленно - в среднем с 15 долларов за баррель во II квартале до 25 долларов за баррель в IV квартале 2020 года, сказала глава ЦБ. Набиуллина напомнила, что в мире сейчас накоплены огромные запасы нефти, также произошло глубокое падение глобального спроса. "Это будет сдерживать восстановление нефтяных цен даже в условиях стопроцентного выполнения новых соглашений ОПЕК+. Далее на прогнозном горизонте ожидается постепенный рост цен на нефть до 45 долларов США за баррель в 2022 году по мере восстановления мирового спроса и снижения запасов", - сказала Набиуллина.

Цены на нефть находятся в затяжном падении с начала марта. Сначала на это повлиял развал сделки ОПЕК+, а позднее падение мирового спроса на сырье и затоваривание рынков в связи с пандемией коронавируса. Сейчас баррель нефти европейской марки Brent торгуется возле 20 долларов, в начале марта он стоил около 50 долларов. Кроме того, на этой неделе котировки американского сорта WTI впервые за всю историю торгов стали отрицательными.

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