Бизнесмена из Молдавии заочно обвинили в финансовых махинациях в РФ

СК РФ заочно предъявил обвинения молдавскому бизнесмену Ренато Усатому, которые обвиняется в организации преступного сообщества и в совершении незаконных валютных операций.

"Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Ренато Усатому, уроженцу Молдавской ССР, в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ "Организация преступного сообщества" и частью 3 статьи 193.1 "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Ренато Усатый в Следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого вручена в установленном порядке его защитнику", - отметила она.

По словам Волк, сейчас Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело в отношении сразу нескольких человек, являющихся участниками международного преступного сообщества. Есть информация, что в 2013-2014 годах они путем незаконных валютных операций вывели из России через молдавский банк более 500 миллиардов рублей.

Согласно данным полиции, организаторами преступной схемы были находящиеся сейчас в международном розыске Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, имеющие гражданство Молдавии и РФ.

Злоумышленники переводили деньги со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях на счета молдавского банка под предлогом продажи валюты. Затем по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц доход в рублях, полученный от этих сделок, списывался с корреспондентских счетов кредитных организаций РФ в молдавском банке. В дальнейшем средства направлялись в зарубежные банки, преимущественно в страны Европы, на счета клиентов преступного сообщества.