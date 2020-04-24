"Большая перемена" собрала свыше 100 тысяч школьников

Напомним, конкурс стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять школьники 8-10 классов. Цель - дать возможность каждому подростку проявить себя, найти сильные стороны, которые сложно "разглядеть" на традиционных школьных занятиях или олимпиадах.

Дистанционный этап проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. Сначала - тестирование, а после конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем - очные соревнования и финал, который состоится в октябре. Присоединиться к конкурсу школьники могут до 23 июня, все задания будут доступны.

"Впереди еще 2 месяца регистрационной кампании, а к нам уже присоединились 105 119 ребят. Причем участвуют все регионы страны. Особенно активны по заявкам Москва (12 472), Подмосковье (7 694) и Ленинградская область (4 138). Активно включились также Санкт-Петербург (2 263), Белгородская (2 219) и Ростовская (2 204) области, Краснодарский край (2 118), Саратовская область (2 018), Республика Башкортостан (2 002) и Нижегородская область (1 889)", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что, несмотря на достаточный запас времени, чтобы начать тестирование, "больше половины ребят уже приступили к нему". Первый из трех тестов дистанционного этапа - "Твой код" - стартовал 31 марта и помогает определить личностные особенности и черты характера человека, зоны комфорта и сильные качества для разных видов деятельности. Второй тест - "Твой вектор" - выявляет подходящие направления для дальнейшего профессионального развития школьников. В третьем тесте ребятам предстоит выбрать любимые школьные предметы, перечислить личные качества и предпочтительные условия будущей работы, а также цели и ценности, которые для них важны.

В основе этого теста - система онлайн-тренажера "Примерочная профессий", который был запущен на форуме "ПроеКТОриЯ" в ноябре 2019 года.

"Конкурсные испытания "Большой перемены" подготовлены так, что каждый может "подстроить" их под себя. Для этого нужно пройти этап тестирования, который поможет выявить сильные стороны участника и его интересы, а также подскажет, какое из тематических направлений конкурса наиболее ему подходит. Таким образом, последующие этапы конкурса подбираются с учетом способностей и интересов каждого участника", - рассказала директор проекта "ПроеКТОриЯ" Светлана Патрикеева.

Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа ("Расскажи о главном!"), искусство и творчество ("Я творю!"), экология ("Сохраняй природу!"), среда обитания ("Меняй мир вокруг!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), наука и технологии ("Создавай будущее!"), добро ("Делай добро!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), историческая память ("Помни!").

Десятиклассница из Малоярославца Калужской области Варвара Дерябкина сообщила, что участие в конкурсе - хорошая возможность показать себя, познакомиться с интересными людьми. "Мечтаю стать журналистом. Поучаствовать спикером в пресс-конференции - хороший старт для моей будущей карьеры", - добавила школьница.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре 2020 года.

Наставниками конкурсантов выступят профессионалы в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа. Участники смогут получить рекомендации от эксперта того тематического направления, которое они выберут. А в качестве наставников для выполнения задач на определенном этапе конкурса учащиеся смогут привлечь своих школьных учителей.

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение - на ипотеку или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса получат путевки в "Артек", один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса "Большая перемена" выступают АНО "Россия - страна возможностей", "Роспатриотцентр", проект "ПроеКТОриЯ" и Российское движение школьников. Партнеры "Большой перемены" - Сбербанк России, Mail.ru Group ("ВКонтакте"). Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.