Федеральный закон от 22 апреля 2020 г. N 120-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году"

Принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2005, N 1, ст. 8; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; N 49, ст. 6079; 2009, N 1, ст. 18; 2010, N 19, ст. 2291; N 40, ст. 4969; 2011, N 49, ст. 7030; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473, 3480; N 52, ст. 6983; 2014, N 43, ст. 5795; N 52, ст. 7560; 2015, N 29, ст. 4343; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 27, ст. 4278; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 1, ст. 18; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7529; N 53, ст. 8430; 2019, N 31, ст. 4437, 4454; N 40, ст. 5490; Российская газета, 2020, 6 апреля) следующие изменения:

1) статью 78 дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут предоставляться юридическим лицам, являющимся хозяйственными обществами, в том числе для реализации ими функций, установленных федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в виде вкладов в имущество таких юридических лиц, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

2) в пункте 2 статьи 1081 слова "и исполняется" исключить;

3) в пункте 2 статьи 1083 слова "и исполняются" исключить;

4) в статье 115:

а) пункт 2 после слов "об их досрочном исполнении" дополнить словами "(за исключением случая, указанного в пункте 4 статьи 1151 настоящего Кодекса)", дополнить словами "(за исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 116 настоящего Кодекса)";

б) в пункте 4 слова "и исполняется" исключить;

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Государственной (муниципальной) гарантией, не предусматривающей право регрессного требования гаранта к принципалу, могут обеспечиваться только обязательства хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит соответствующему публично-правовому образованию (гаранту), государственного (муниципального) унитарного предприятия, имущество которого находится в собственности соответствующего публично-правового образования (гаранта), а государственной гарантией Российской Федерации, не предусматривающей право регрессного требования гаранта к принципалу, также могут обеспечиваться обязательства государственной корпорации или государственной компании, учрежденных (созданных) Российской Федерацией.";

г) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Государственная (муниципальная) гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств принципала по кредиту (займу, в том числе облигационному), подлежит отзыву гарантом только в случае изменения без предварительного письменного согласия гаранта указанных в государственной (муниципальной) гарантии условий основного обязательства, которые не могут быть изменены без предварительного письменного согласия гаранта, и (или) в случае нецелевого использования средств кредита (займа, в том числе облигационного), обеспеченного государственной (муниципальной) гарантией, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) кредитным договором и договором о предоставлении государственной (муниципальной) гарантии по кредиту кредитором осуществляется контроль за целевым использованием средств кредита.";

д) подпункт 5 пункта 16 признать утратившим силу;

е) в пункте 21:

подпункт 3 дополнить словами "(за исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 116 настоящего Кодекса)";

подпункт 6 после слов "требование к гаранту об исполнении гарантии)" дополнить словами "(за исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 116 настоящего Кодекса)";

ж) пункт 27 после слова "займы" дополнить словами "(в том числе облигационные)";

з) пункт 28 после слова "займа" дополнить словами ", в том числе облигационного";

5) пункт 5 статьи 1152 изложить в следующей редакции:

"5. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация муниципального образования вправе на основании соответственно федерального закона о федеральном бюджете, закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, решения о местном бюджете привлекать агентов по вопросам предоставления и исполнения государственных (муниципальных) гарантий, в том числе анализа финансового состояния принципалов, их поручителей (гарантов), ведения аналитического учета обязательств принципалов, их поручителей (гарантов) и иных лиц, возникающих в связи с предоставлением и исполнением государственных (муниципальных) гарантий, взыскания задолженности указанных лиц.";

6) в статье 1153:

а) в пункте 2 после слов "государственные (муниципальные) гарантии" дополнить словами ", государственные гарантии иностранных государств", слово "высокую" заменить словом "достаточную", после слова "определяется" дополнить словами "при предоставлении государственной (муниципальной) гарантии";

б) пункт 4 после слов "Порядок определения" дополнить словами "при предоставлении государственной (муниципальной) гарантии";

в) в пункте 5 слова "финансового состояния принципала," заменить словами "финансового состояния", дополнить предложениями следующего содержания: "В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом указанной обязанности принципал несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении государственной (муниципальной) гарантии. Неисполнение принципалом указанной обязанности не является основанием для неисполнения государственной (муниципальной) гарантии (признания требования бенефициара об исполнении гарантии необоснованным и не подлежащим удовлетворению), прекращения государственной (муниципальной) гарантии.";

г) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Неисполнение принципалом установленной пунктом 5 настоящей статьи обязанности приравнивается к неисполнению денежных обязательств перед публично-правовым образованием (гарантом). К принципалу, не исполнившему указанную обязанность, применяются положения, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 932, абзацем четвертым пункта 11 статьи 1152, пунктом 17 статьи 241 настоящего Кодекса для лиц, имеющих просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием (гарантом).";

д) пункт 6 признать утратившим силу;

7) в статье 116:

а) абзац седьмой пункта 1 после слова "займа" дополнить словами ", в том числе облигационного", после слова "займу" дополнить словами ", в том числе облигационному";

б) дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:

"8. В случае, установленном федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, допускается предоставление государственной гарантии Российской Федерации, обеспечивающей исполнение обязательств российского юридического лица (принципала) по кредитному договору, срок исполнения которых в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" будет считаться наступившим в случае принятия арбитражным судом решения о признании принципала банкротом и об открытии в отношении его конкурсного производства. Предоставление и исполнение такой государственной гарантии Российской Федерации осуществляется со следующими особенностями:

1) в случае принятия арбитражным судом решения о признании принципала банкротом и об открытии в отношении его конкурсного производства требование бенефициара об исполнении указанной в настоящем пункте государственной гарантии Российской Федерации может быть предъявлено гаранту в общей сумме неисполненных обязательств принципала по кредитному договору, обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации, срок исполнения которых в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" считается наступившим, независимо от установленных кредитным договором сроков (графика) исполнения указанных обязательств принципала. Указанное требование бенефициара об исполнении государственной гарантии Российской Федерации может быть предъявлено гаранту до завершения в отношении принципала конкурсного производства;

2) исполнение такой государственной гарантии Российской Федерации (удовлетворение указанного в подпункте 1 настоящего пункта требования бенефициара об исполнении государственной гарантии Российской Федерации) осуществляется в рассрочку в порядке, объеме (сумме) и в сроки, которые установлены государственной гарантией Российской Федерации, по мере наступления установленных кредитным договором сроков (графика) исполнения указанных обязательств принципала по кредитному договору, обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации, как если бы государственная гарантия Российской Федерации подлежала исполнению в обычном порядке (если бы арбитражным судом не было принято решение о признании принципала банкротом и об открытии в отношении его конкурсного производства и если бы срок исполнения обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации обязательств принципала по кредитному договору в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" не считался наступившим);

3) денежные средства на исполнение государственной гарантии Российской Федерации, в том числе предоставленной с правом регрессного требования гаранта к принципалу (удовлетворение указанного в подпункте 1 настоящего пункта требования бенефициара об исполнении государственной гарантии Российской Федерации), после завершения в отношении принципала конкурсного производства и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации учитываются в расходах федерального бюджета;

4) к указанной в настоящем пункте государственной гарантии Российской Федерации не применяются положения пункта 2 (в части необеспечения государственной гарантией Российской Федерации обязательств принципала по кредитному договору, срок исполнения которых в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" считается наступившим в связи с принятием арбитражным судом решения о признании принципала банкротом и об открытии в отношении его конкурсного производства), пункта 13 (в части непредъявления бенефициаром требования об исполнении государственной гарантии Российской Федерации ранее срока, установленного государственной гарантией Российской Федерации и договором о ее предоставлении, в случае, когда срок исполнения обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации обязательств принципала по кредитному договору в соответствии с указанным Федеральным законом считается наступившим в связи с принятием арбитражным судом решения о признании принципала банкротом и об открытии в отношении его конкурсного производства), подпункта 3 (в части прекращения обязательств гаранта перед бенефициаром по государственной гарантии Российской Федерации в случае прекращения обязательств принципала по кредитному договору, обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации, в связи с ликвидацией принципала после предъявления бенефициаром гаранту указанного в подпункте 1 настоящего пункта требования об исполнении государственной гарантии Российской Федерации) и подпункта 6 (в части прекращения обязательств гаранта перед бенефициаром по государственной гарантии Российской Федерации с прекращением основного обязательства в связи с ликвидацией принципала после предъявления бенефициаром гаранту указанного в подпункте 1 настоящего пункта требования об исполнении государственной гарантии Российской Федерации) пункта 21 статьи 115 настоящего Кодекса.

9. Правительство Российской Федерации вправе утвердить типовую форму государственной гарантии Российской Федерации, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств принципала по кредиту (займу).";

8) в абзаце первом пункта 16 статьи 241 слово "промышленной" исключить.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 ноября 2019 года N 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 46, ст. 6413; Российская газета, 2020, 3 апреля) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 1 после слов "статьи 64," дополнить словами "абзаца второго пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 932 (в случае предоставления бюджетного кредита в соответствии с частью 17 статьи 21 настоящего Федерального закона),", слова "пункта 8 статьи 103" заменить словами "пункта 8 и подпункта 2 пункта 18 статьи 103, пункта 3 статьи 1082, пункта 3 статьи 1083, пункта 3 статьи 1084, пункта 3 статьи 1101, пункта 3 статьи 1102 (в части государственных гарантий субъекта Российской Федерации, муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации)";

2) в части 3 статьи 2 слова "Правительства Российской Федерации" заменить словами ", принимаемыми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,";

3) статью 21 дополнить частями 16 -18 следующего содержания:

"16. Установить, что в 2020 году в случае размещения субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации (муниципальных ценных бумаг) доходность к погашению, рассчитанная исходя из цены размещения указанных ценных бумаг, не может превышать ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации (Банка России), увеличенную на 1 процентный пункт, действующую на дату принятия решения о размещении государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации (муниципальных ценных бумаг), если у субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на дату размещения отсутствует кредитный рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, от одного или нескольких осуществляющих рейтинговые действия юридических лиц, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.

17. Установить, что в 2020 году из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету другого субъекта Российской Федерации может быть предоставлен бюджетный кредит на срок до трех лет. Цели предоставления бюджетного кредита и размеры платы за пользование бюджетным кредитом устанавливаются законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации или решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Предоставление, использование и возврат субъектом Российской Федерации указанных бюджетных кредитов, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, из бюджета которого предоставлен бюджетный кредит.

18. Установить, что в 2020 году Правительство Российской Федерации вправе осуществлять государственные внутренние (внешние) заимствования Российской Федерации и предоставлять государственные гарантии Российской Федерации с превышением предусмотренных Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" показателей верхнего предела государственного внутреннего (внешнего) долга Российской Федерации, программ государственных внутренних (внешних) заимствований Российской Федерации, программ государственных гарантий Российской Федерации.";

4) в статье 3:

а) часть 1 после слов "не распространяются положения" дополнить словами "подпункта 1 пункта 2 (в части предоставления субсидий в случаях, предусмотренных федеральным законом о соответствующем бюджете),";

б) часть 11 после слов "не распространяются положения" дополнить словами "подпунктов 2 и 3 пункта 2 (в части предоставления субсидий в случаях, предусмотренных законом (решением) о соответствующем бюджете),".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин