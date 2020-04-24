Business Insider сообщил о гигантских очередях из голодных американцев

В США из-за коронавируса в геометрической прогрессии растет число людей, оставшихся без работы. Денег у них нет, а кормить семью чем-то надо. Нагрузка на благотворительные организации, занимающихся поставкой еды нуждающимся, выросла на 70 процентов.

Руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер рассказал, что он никогда не видел таких огромных очередей за продуктами. "Раньше мы обслуживали около 60 тысяч человек в неделю, сейчас - 120 тысяч. Мы должны быть готовы накормить их. Но хватит ли нам еды?", - поделился своими мыслями Купер.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Business Insider, в ближайшее время еще 17 миллионов американцев начнут испытывать нехватку продовольствия. Это беспрецедентная ситуация, которой не было минимум 50 лет.