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24.04.2020 13:36
Рубрика: Экономика

ЦБ РФ поставил новый рекорд по продажам валюты в поддержку рубля

Текст: Игорь Зубков

Банк России продал в среду на внутреннем рынке иностранную валюту на 23 млрд рублей, следует из его материалов. Сделки производятся расчетами на следующий день.

Фото: iStock
ЦБ снизил курс доллара почти на 2 рубля, евро - на 3 рубля

В среду стоимость барреля Brent опускалась до 16 долларов. По мере падения нефтяных цен Банк России наращивает продажи валюты из резервов, чтобы компенсировать бюджету недополученные нефтегазовые доходы. Кроме стандартных операций, он также с конца марта проводит дополнительные продажи валюты при ценах на нефть марки Urals ниже 25 долларов за баррель в рамках сделки по Сбербанку. В течение прошлой недели Банк России нарастил объем валютных интервенции с 12,9 до 14,8 млрд рублей в день.

Эти операции оказывают дополнительную поддержку курсу рубля, позволяя ему сравнительно спокойно реагировать на экстремально низкие цены на нефть. В пятницу доллар на Московской бирже торгуется по 74,7 рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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