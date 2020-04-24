ЦБ РФ поставил новый рекорд по продажам валюты в поддержку рубля

Банк России продал в среду на внутреннем рынке иностранную валюту на 23 млрд рублей, следует из его материалов. Сделки производятся расчетами на следующий день.

В среду стоимость барреля Brent опускалась до 16 долларов. По мере падения нефтяных цен Банк России наращивает продажи валюты из резервов, чтобы компенсировать бюджету недополученные нефтегазовые доходы. Кроме стандартных операций, он также с конца марта проводит дополнительные продажи валюты при ценах на нефть марки Urals ниже 25 долларов за баррель в рамках сделки по Сбербанку. В течение прошлой недели Банк России нарастил объем валютных интервенции с 12,9 до 14,8 млрд рублей в день.

Эти операции оказывают дополнительную поддержку курсу рубля, позволяя ему сравнительно спокойно реагировать на экстремально низкие цены на нефть. В пятницу доллар на Московской бирже торгуется по 74,7 рубля.