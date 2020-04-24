ЦБ спрогнозировал динамику кредитования граждан в 2020 году

Банк России ожидает, что динамика розничного кредитования в 2020 году станет нулевой, либо отрицательной. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции, отвечая на вопрос "Российской газеты".

"Кратного снижения кредитования сейчас и по мере выхода из кризиса мы не видим. В целом, по нашей оценке, розничное кредитование будет около нуля процентов, чуть в отрицательной зоне. При этом ипотека будет расти. По нашей оценке, около 8-10% в этом году, благодаря мерам правительства по субсидируемой ипотеке", - сообщила Набиуллина.

По ее оценке, снижение объемов потребительского кредитования в 2020 году составит "2% или чуть больше", а выдача автомобильных кредитов может упасть и на 10%.