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24.04.2020 16:58
Рубрика: Спорт

Чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за пандемии коронавируса

Текст: Анна Козина

Чемпионат Европы по легкой атлетике 2020 года, который должен был пройти с 26 по 30 августа в Париже, отменен из-за пандемии коронавируса.

Первый вице-президент European Athletics Добромир Карамаринов, который временно исполняет обязанности президента организации, выразил сожаление в связи с этой вынужденной мерой.

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- Нам пришлось отменить чемпионат Европы в Париже, - заявил Карамаринов. - Мы надеялись, что в этот сложный год у атлетов будет возможность принять участие в крупном турнире.

Как говорится в сообщении на сайте соревнований, в Федерации легкой атлетики Франции, взвесив все риски, решили занять ответственную позицию и поставить здоровье человека и борьбу с вирусом на первое место.

- Мы изучили все варианты, обращались за консультациями в медицинскую комиссию федерации. Мы боролись за то, чтобы сохранить это событие, но это всего лишь спорт, и не стоит дополнительно рисковать жизнями людей, - приводят СМИ слова главы оргкомитета турнира Жана Грасия.

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